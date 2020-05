Città Metropolitana, parte il tavolo per la mobilità nei quadranti Laurentina e Ardeatina: coinvolti i Comuni dell’area

«Stiamo lavorando ad un piano di mobilita’ che comprenda le arterie stradali nel quadrante dell’Ardeatina, Laurentina, coinvolgendo i territori di Roma Capitale e metropolitano. Per questo c’e’ bisogno del coinvolgimento di tutti gli attori principali a cominciare dai nostri Dipartimenti viabilita’, Sviluppo Economico, Programnaione Strategica e della Polizia metropolitana, accanto alla Regione Lazio, ai Comuni di Marino, Pomezia e Ardea, il Municipio IX, Roma mobilita’ e Consorzio Roma Latina. Un gruppo di lavoro permanente che dovra’ affrontare la sfida per la programmazione e la realizzazione di uno strumento di mobilita’ sostenibile e in armonia con il territorio. A breve coinvolgeremo tutti i protagonisti di questo team per riuscire a risolvere un annoso problema con progetti concreti», così Teresa Zotta, Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma.