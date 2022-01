Civitavecchia: caffè, cornetto e chiacchiere al bar senza Green Pass. Uno pizzicato con certificato del fratello

Civitavecchia. Continuano i controlli, e più si controlla, più sputano le irregolarità sul territorio. La questione è la medesima: assenza di Green Pass all’interno dei locali. Questa volta è toccato a 3 soggetti ”pizzicati” all’interno di un bar della zona, mentre consumavano tranquillamente le loro vivande.

Caffè e cornetto senza Green Pass, come i vecchi tempi a Civitavecchia

I fatti risalgono proprio a questa mattina: quando i Carabinieri sono entrati nel bar del litorale per un controllo, subito i 3 soggetti all’interno si sono affrettati verso l’uscita. Il sospetto, poi, ha trovato conferma poiché tutti erano sprovvisti di certificazione verde. Uno dei tre, addirittura, ha tenuto di truffare i militari esibendo il certificato del fratello. All’uomo, che conseguentemente è risultato privo di una propria certificazione verde, non solo gli hanno elevato il verbale per la sanzione amministrativa, ma anche la denuncia a piede libero per il tentativo di sostituirsi allo stretto congiunto. Alla domanda di rito nei confronti dell’esercente, ha risposto che il mancato controllo dei Green Pass all’entrata è stato causato dal malfunzionamento dello smartphone in uso.