Clienti di un bar presi in ostaggio, l’autore minaccia di far esplodere tutto

La struttura in cui si trova il bar è stata evacuata così come altre 150 abitazioni che si trovano nei paraggi.

L’autore del sequestro ha riferito di avere con sé degli ordigni esplosivi.

Sarebbero almeno quattro o cinque le persone tenute in ostaggio da un uomo in un caffè nella città di Ede, in Olanda. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia antisommossa e gli esperti di esplosivi. Al momento non si conosce del sequestro, ma non avrebbe matrice terroristica.

Gli agenti hanno evacuato 150 case nei pressi della piazza centrale. Il comune ha affermato che tutti i negozi nel centro di Ede rimarranno chiusi.

