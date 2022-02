Climatizzatori senza unità esterna: caratteristiche e vantaggi principali

Al giorno d’oggi sempre più italiani scelgono di investire nella climatizzazione, dotandosi di soluzioni performanti e all’avanguardia. Sul mercato, infatti, è possibile trovare un’ampia gamma di soluzioni, in grado di soddisfare ogni genere di necessità.

Tra le tante proposte attualmente disponibili è possibile trovare anche condizionatori monoblocco, che risultano perfetti in tutti quei contesti in cui non si può o non si vuole compromettere l’estetica del palazzo in cui si vive, soprattutto nel caso in cui si abbiano dei limiti dovuti alla rilevanza storica dell’edificio. Queste soluzioni, infatti, sono facilmente installabili nello spazio interno dell’abitazione e non prevedono la presenza dell’unità esterna.

Si tratta di una tipologia particolarmente vantaggiosa anche nel caso in cui si abbia sottoscritto un contratto d’affitto: i conduttori, infatti, secondo le disposizioni normative, non possono alterare la struttura della casa di proprietà del locatore.

Come scegliere un climatizzatore senza unità esterna

Esistono diversi modelli di condizionatore senza unità esterna, che si differenziano tra loro per alcune particolari caratteristiche. In ogni caso, prima della valutazione delle peculiarità del dispositivo sarà innanzitutto fondamentale assicurarsi un risparmio sulla spesa.

Le peculiarità di un climatizzatore senza unità esterna

Prima di scegliere il climatizzatore senza unità esterna occorre valutare alcuni aspetti. Ad esempio, innanzitutto la scelta varia a seconda del quantitativo energetico di cui ha necessità affinché possa riscaldare o raffreddare i metri quadrati della stanza interessata.

Pertanto, è bene ricordare che è possibile scegliere climatizzatori senza unità esterna da 5000 a 10000 BTU i quali risultano perfetti raffrescare e riscaldare per superfici comprese tra 10 e 30 mq.

Un altro aspetto da valutare in fase di scelta è costituito dalle dimensioni del dispositivo, che dovranno tenere conto dell’ambiente in cui dovrà essere installato. Infatti, generalmente questi modelli risultano essere leggermente più grandi, in quanto contengono in sé il compressore che in altri modelli è collocato nell’unità esterna.

In ogni caso, è bene ricordare che si tratta di soluzioni ideate in modo tale da rispettare l’ambiente in cui dovranno essere installate. Infatti, i climatizzatori senza unità esterna non solo non producono alcun rumore che possa recare disturbo, ma il loro aspetto esteriore è stato, oltretutto, progettato tenendo conto degli stili moderni di arredamento per gli interni.

Inoltre, va sottolineato che questa particolare tipologia di condizionatore, essendo inverter, consente di evitare di disperdere energia in eccesso, in quanto lo stesso ne produce il quantitativo utile al fine di ottenere la temperatura stabilita dall’acquirente.

Infine, è altrettanto importante ricordare che l’installazione di questo dispositivo consente di aumentare la classe energetica della propria abitazione, incrementandone anche il suo valore.