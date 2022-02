Colazione dolce o salata? 5 idee per iniziare la giornata

Come fare per iniziare la giornata col piede giusto? Sicuramente una buona colazione può venire in soccorso, che sia dolce o salata a seconda dei gusti: l’importante è che contenga le sostanze nutritive fondamentali per il benessere del nostro organismo.

Per affrontarla al meglio, infatti, bisogna scegliere gli alimenti idonei per fare il pieno di energia, pur non rinunciando a qualche peccato di gola. L’importante è che non la si salti, perché la sua assunzione influisce sul metabolismo: non a caso è il pasto più importante della giornata.

Per variare, perché non preparare colazioni diverse a seconda del giorno della settimana? Vediamo insieme 5 idee per la colazione: dal dolce al salato c’è l’imbarazzo della scelta!

1 – Colazione dolce con pane e marmellata

Bastano due fette di pane integrale e due cucchiai di marmellata alla frutta, una tazza di tè o caffè, una manciata di frutta secca e un frutto di stagione. Ideale perché contiene i cosiddetti grassi buoni della frutta secca e i carboidrati integrali del pane.

2 – Colazione con yogurt

La colazione con yogurt, invece, prevede una tazza di yogurt bianco con l’aggiunta di un frutto, un po’ di frutta e cereali ed una tazza di caffè o tè. Lo yogurt, soprattutto se bianco, è un’ottima fonte di proteine, ideali per affrontare la giornata con un buon carico di energie!

3 – Colazione salata con uova

Per saperne di più sulla colazione internazionale bisogna prima comprendere perché è così gettonata: sembrerebbe infatti che per una colazione equilibrata l’ideale sarebbe includere sempre una buona quantità di proteine, in grado di migliorare il controllo del metabolismo degli zuccheri da parte dell’insulina per tutto il resto della giornata.

Esistono tanti tipi di colazioni salate, come la versione all’inglese con le uova. Si tratta di una colazione ideale per portare in tavola un pasto salato completo e bilanciato: bastano due uova sode, una fetta di pane integrale, un cucchiaino di olio, un frutto di stagione e la solita tazza di tè o caffè.

4 – Colazione salata: la variante col prosciutto

Preferite un inizio di giornata caratterizzato da sapori salati rispetto ai soliti dolci? Un’altra alternativa salata può essere la variante con il prosciutto. Due fette di prosciutto crudo magro, due di pane integrale, un frutto di stagione e una tazza di caffè o tè sono ideali per iniziare al meglio la giornata! Anche l’avocado toast sembra essere una soluzione molto gettonata.

5 – Colazione al bar

Ogni tanto, concedersi una colazione al bar non fa mica male! Un croissant, possibilmente integrale, una spremuta d’arancia e un po’ di frutta secca accompagnata da una tazza di caffè daranno alla tua giornata il giusto sprint.