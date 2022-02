Colleferro, paura nella notte: malviventi fanno esplodere il bancomat

Erano le 2.50 circa della notte tra il 22 e il 23 febbraio 2022 quando i carabinieri sono intervenuti presso piazza Gobetti, Colleferro. Un boato incredibile che è risuonato nella notte e svegliato i vari cittadini, che subito hanno allertato i militari. La motivazione di un tale frastuono è stata l’esplosione di un bancomat di una banca: un furto lampo interrotto a metà, che ha impedito ai malviventi di portare via del tutto il contenuto. Numerosi danni nei dintorni, sono in corso le indagini dei carabinieri.

Furto a Colleferro: esplosione notturna di un bancomat

Una forte esplosione, diversi i cittadini allarmati che hanno chiamato le forze dell’ordine. Ma dietro al rombo notturno c’era un furto: nello specifico a un bancomat di una banca sita in piazza Gobetti, sembrerebbe quella dei Monti dei Paschi di Siena. Alcuni criminali hanno messo in moto una vera e propria operazione lampo: hanno fatto esplodere il bancomat danneggiando la zona intorno: vetri, arrendi interni della banca… davvero molti punti. Hanno rubato e poi si sono dati alla fuga, lasciando a metà il colpo in quanto spaventanti dall’arrivo delle prime pattuglie dei carabinieri. E’ ancora da quantificare quanto è stato rubato, così come sono in corso le indagini: i militari presto acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dati i danni alla struttura si è reso necessario anche l’intervento dei tecnici dei carabinieri.

(Foto di repertorio)