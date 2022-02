Colleferro, rubano bici e scooter da un garage condominiale: inseguiti dal proprietario e dai Carabinieri

Sorpresi dai Carabinieri e dal proprietario, ladri in fuga a Colleferro dopo il colpo all’interno di un garage condominiale. E’ questa la ricostruzione di quanto avvenuto nelle scorse ore in uno stabile situato in Via Mascagni con i militari della locale stazione che alla fine sono riusciti ad arrestare uno dei due malviventi. Ma andiamo con ordine.

Furto a Colleferro nel garage condominiale

Secondo quanto ricostruito, due persone si sarebbero appostate nei pressi della rimessa a bordo di un furgone. Il mezzo è poi risultato oggetto di furto e con targhe relative ad un altro veicolo, risultate anch’esse da ricercare; ad ogni modo la coppia avrebbe quindi forzato la serratura della saracinesca e iniziato a caricare sul mezzo in loro uso un ciclomotore e due biciclette.

L’intervento dei Carabinieri, allertati dalla vittima, ha probabilmente disturbato l’azione dei due, che hanno quindi deciso di abbandonare il furgone e di tentare la fuga, uno a bordo del ciclomotore, l’altro – il 50enne – in sella ad una delle bici rubate, inseguiti, oltre che dai militari, anche dal proprietario.

Dopo una breve fuga, il 50enne è stato raggiunto e fermato dai Carabinieri: parte della refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre l’indagato è stato portato, dapprima in caserma, poi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in carcere.

Arrestato ladro a Colleferro

A finire in manette è stato il cittadino bosniaco di 50 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi precedenti. Dovrà rispondere di furto aggravato in concorso, riciclaggio, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Adesso è caccia al complice.