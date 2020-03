Columbus Gemelli, secondo centro per il Coronavirus nel Lazio: 150 posti di terapia intensiva in più

Il Columbus Gemelli sarà il secondo centro per il Covid-19 nel Lazio.

‘Dedicheremo 150 posti letto in più di terapia intensiva dedicati al Covid, un numero che non ha pari in Italia’ – ha dichiarato Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio – ‘Aumenteremo i posti letto nei prossimi giorni, facendo un’altra scelta strategica. Accanto allo Spallanzani, ospedale Covid-1, il Columbus del Gemelli sarà Covid-2. La rete dei laboratori del Lazio andranno a supporto dello Spallanzani’. ‘Questo consentirà rapidamente di passare da 518 posti attuali in terapia intensiva a 675, con 157 posti dedicati alle malattie infettive e all’emergenza Covid-19′.

Nel Lazio, inoltre, come ha specificato Nicola Zingaretti, sono stati stanziati oltre ai fondi nazionali altri 3,5 milioni di euro per i progetti di classi virtuali e progetti didattici a distanza negli istituti superiori del Lazio.