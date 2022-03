Colori Regioni, cosa cambia da lunedì 7 marzo 2022: tutte le novità per zona bianca e gialla

Covid, anche se i contagi sono finalmente diminuiti, l’allarme e il monitoraggio resta. E, come ogni settimana, di venerdì, l’Iss ha “fotografato” la situazione delle varie regioni italiane, aggiornando i dati in merito alla situazione epidemiologica in modo da poter far prendere al Governo le nuove decisioni per il passaggio di colore alle regioni.

Il calo dei contagi e i dati confortanti sul fronte delle terapie intensive e dei ricoveri ospedalieri nei reparti ordinari hanno dato una nuova mappa alle nostre regioni, riportandone alcune in zona bianca, mentre nessuna ha visto peggiorare il proprio colore rispetto alla settimana attuale. Ecco quindi quale sarà la mappa dei colori in vigore a partire da lunedì 7 marzo.

La mappa colori delle Regioni dal 7 marzo

A partire dal 7 marzo l’Italia cambierà nuovamente colore, con più zone bianche. Grazie alla nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, altre due regioni, l’Abruzzo e il Piemonte, e una Provincia autonoma (quella di Trento) passeranno dalla zona gialla a quella bianca, perché registrano un rischio molto basso, oltre che una situazione sanitaria e ospedaliera sotto controllo.

Dal 7 marzo avremo quindi 7 regioni e due province autonome in zona bianca. Di seguito eccole elencate

Abruzzo

Basilicata

Campania

Lombardia

Piemonte

Umbria

Veneto

Province autonome di Trento e Bolzano

In giallo tutte le altre regioni: non ci sono infatti regioni in zona arancione o rossa. Ecco l’elenco delle regioni in zona gialla, che presentano un rischio moderato.

Calabria

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Valle d’Aosta