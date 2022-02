Colori Regioni, quali zone passano in zona gialla, arancione o rossa da lunedì 14 febbraio 2022

Colori delle Regioni, in arrivo il nuovo monitoraggio che determinerà i nuovi (ed eventuali) passaggi dei territori da una colorazione all’altra. Ad oggi, 11 febbraio, sono due le Regioni ancora in zona bianca con il resto di Italia colorato tra l’arancione e il giallo. Da oggi inoltre, tranne che per la Campania, decade l’obbligo delle mascherine all’aperto; riaprono anche le discoteche anche se con una capienza al 50%. Ma cosa cambierà dalla prossima settimana e in particolare dal 14 febbraio, giorno di San Valentino? Ecco gli ultimi dati disponibili.

Colori Regioni, la situazione attuale

In attesa del nuovo monitoraggio e in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, la mappa dell’Italia è la seguente:

Zona bianca: Basilicata, Molise e Umbria

Per la zona gialla: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano Zona arancione: Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Marche

Quali zone passano in zona gialla, arancione o rossa da lunedì 14 febbraio 2022

Ma quali sono i possibili cambiamenti e quali Regioni cambieranno colore da lunedì 14 febbraio? La pandemia in Italia sta rallentando e dunque potrebbero esserci alcuni ritorni in zona gialla. E’ il caso questo della Sicilia che da lunedì potrebbe abbandonare l’area arancione. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 13%, mentre quello dell’area medica è al 36%, dati che dovrebbero essere sufficienti per il passaggio.

A peggiorare è invece il Molise, tra le poche Regioni rimaste in zona bianca e che ora potrebbe passare a quella gialla. In crescita infatti le terapie intensive (al 15%, il limite per restare in bianca è il 10%) in calo ma comunque sopra la soglia limite l’area medica, in questo momento al 24%.

Vediamo ora gli altri possibili cambi. La Lombardia dovrebbe tornare bianca, così come il Veneto. Sperano anche Valle D’Aosta e Abruzzo per un ritorno in questo caso in zona gialla. Chiude il novero delle papabili Regioni destinate a un cambio colore il Piemonte, anch’esso con dati da zona gialla.

Coronavirus Italia, i dati del 10 febbraio 2022

Ieri intanto sono stati registrati oltre 75.000 nuovi casi a fronte di 683.000 tamponi. 83 i nuovi ingressi in terapia intensiva per un totale che si attesta attualmente a 1.322. Poco più di 17.000 i ricoverati in Ospedale (non gravi).