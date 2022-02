Colori Regioni, zona gialla, bianca, arancione e rossa: cosa cambia da lunedì 28 febbraio 2022

Buone notizie in Italia perché da settimane (e per fortuna) la corsa del virus sta rallentando e, molto probabilmente, dal prossimo lunedì molte Regioni dalla zona gialla ritorneranno a quella bianca, anche se in realtà per i vaccinati e per chi ha il Green Pass ormai c’è poca differenza tra le fasce di colore.

Colori Regioni: cosa cambia da lunedì 28 febbraio 2022, chi passa in zona bianca

La Lombardia, una delle regioni più colpite dalla pandemia, da lunedì 28 febbraio tornerà in zona bianca dopo settimane in fascia gialla. A confermarlo Attilio Fontana che, come riporta l’Ansa, a margine dei Consiglio regionale ha dichiarato: ‘Da lunedì saremo bianchi’. Ma non solo questa Regione. Da lunedì 28 febbraio la settimana potrebbe iniziare bene anche per l’Emilia Romagna, che potrebbe ritornare in fascia bianca. Stessa sorte potrebbe toccare al Veneto e alla provincia autonoma di Bolzano, mentre il Friuli Venezia Giulia, l’unico territorio ancora in arancione, potrebbe passere in zona gialla.

La situazione Coronavirus in Italia e i dati aggiornati

Stando al bollettino di ieri, in Italia si sono registrati 49.040 nuovi casi, 252 i morti e oltre 119.200 i morti. In calo terapie intensive e ricoveri con il tasso di positività al 10,2%. Dati incoraggianti, che fanno ben sperare in un allentamento delle misure ora che quasi certamente lo stato di emergenza, in scadenza il 31 marzo, non verrà prorogato. Per le fasce colorate, invece, bisognerà aspettare il classico monitoraggio del venerdì e l’ordinanza del ministro Speranza, che sancisce i vari passaggi.