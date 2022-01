Colpito da un palo mentre viaggiava con lo scooter: l’uomo è rimasto schiacciato sull’asfalto

Frascati. Sono molto gravi le condizioni di un 53enne romano che nella giornata di ieri, intorno alle 15.30, si è schiantato con il suo scooter contro un palo caduto durante la corsa. L’uomo è rimasto poi a lungo incastrato sotto l’oggetto pesante, con gravi ferite. Stava percorrendo Via Vigne di Colle Pisano, una strada periferica di Frascati al confine con la città di Roma, a bordo del suo mezzo a due ruote.

Leggi anche: Paura a Frascati, rapina a mano armata: esploso un colpo, colpito il proprietario

Si schianta contro un palo caduto a Frascati

All’improvviso, mentre si trovava a ridosso di una discesa ha incrociato un grosso palo della Telecom che era caduto sulla carreggiata. Il palo ha preso in pieno il corpo del conducente del mezzo, rimasto schiacciato. La caduta del palo era stata causata dal maltempo dei giorni scorsi: la pioggia l’avrebbe indebolito e le sferzate di vento hanno fatto il resto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Frascati che hanno estratto l’uomo da sotto il palo. Successivamente, rimosso il palo, lo hanno affidato ai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale in codice rosso. Qui l’uomo si trova ancora ricoverato in prognosi riservata per i traumi subiti.