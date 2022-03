Colpito lo spartitraffico sulla Pontina allo svincolo: attenzione ai detriti sull’asfalto (FOTO)

Invitiamo tutti gli automobilisti in transito sulla Pontina in direzione sud a prestare la massima attenzione per la presenza di alcuni detriti sulla carreggiata. Un’auto ha colpito infatti lo spartitraffico dello svincolo per Torvaianica/Pratica di Mare mandandolo in frantumi. Nell’impatto il veicolo ha anche perso la targa che è stata rinvenuta sul luogo. Della situazione sono state informate le forze dell’ordine che dovrebbero intervenire a breve.