Colpo grosso alle Poste: armato di pistola si finge dipendente Ama e ruba 45mila euro

Si dice che a Carnevale ogni scherzo vale ma questa volta i dipendenti delle Poste di Fidene se la sono vista davvero brutta. Infatti, lo scorso primo marzo un uomo fingendosi operatore Ama si è introdotto armato nell’ufficio postale, portandosi a casa la bella cifra di 45mila euro.

Leggi anche: Bandito maldestro bussa con la pistola per fare una rapina: nessuno gli apre

Armato di pistola si finge operatore Ama e ruba 45mila euro

I fatti sono avvenuti martedì 1 marzo in via Sinalunga. Una volta entrato nell’ufficio postale il rapinatore ha trattenuto i dipendenti armato di pistola ed ha aspettato l’apertura della cassaforte temporizzata per portare via l’incasso, pari a 45 mila euro. Una volta con il lauto bottino, l’uomo è poi fuggito servendosi di una strada secondaria. Al momento sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato, sul posto anche gli agenti della scientifica e gli uomini del commissariato di Fidene. Ora è caccia al ladro.