Come capire se una ditta di onoranze funebri è affidabile

Per chi ha appena subìto la perdita di una persona cara, non è sempre facile scegliere la giusta ditta di onoranze funebri , e soprattutto distinguere un’agenzia seria e professionale rispetto a una che non lo è. Per questo motivo vale la pena di tenere in considerazione alcuni segnali, a volte facili da riconoscere, in altri casi più difficili da interpretare. L’onestà è il primo punto di riferimento: una ditta seria deve fornire un preventivo completo, redatto su carta intestata, e soprattutto escludere a priori la possibilità di un pagamento in nero. La fattura è indispensabile, anche perché può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi da parte degli eredi.

Le agenzie di onoranze funebri migliori

Un’agenzia che si rispetti, inoltre, non prova a vendere dei servizi in più, che a ben vedere non sono strettamente necessari, solo con l’intento di guadagnare di più. Inoltre, i contratti sono estremamente chiari, così come i prezzi. Altrettanto importante è la competenza, visto che in presenza di un decesso devono essere affrontate numerose incombenze. Ebbene, il compito della ditta è proprio quello di fornire un sostegno in tal senso, fornendo indicazioni mirate sulle varie pratiche di cui ci si deve occupare. E non è detto che quelle pratiche non possano essere gestite direttamente dal team dell’agenzia.

Una storia familiare

Quello di chi si occupa di onoranze funebri è un lavoro molto delicato e altrettanto complesso: un impiego in cui non si può improvvisare e che richiede una specifica preparazione. Proprio per questo motivo molte volte dietro una ditta di onoranze funebri c’è un’impresa familiare. Quando si apprende un mestiere dai genitori – di qualunque mestiere si parli – si cerca di superarli in bravura, attenzione e passione: ecco perché ci si può affidare delle imprese a conduzione familiare. D’altro canto, a volte può capitare che le agenzie sorgano da un momento all’altro, e magari non abbiano alcuna personalità, come se si trattasse di filiali di un marchio commerciale. Il consiglio è sempre quello di preferire persone che abbiano una reputazione.

Il valore dell’aggiornamento

La formazione professionale è fondamentale in molti settori, e anche in questo: non si può prescindere da un aggiornamento costante nel corso del tempo. Il motivo è facile da intuire, perché si parla di un comparto in costante evoluzione, vuoi per l’introduzione di norme nuove, vuoi per le variazioni delle tasse comunali. Quando ci si rivolge a un’agenzia di pompe funebri e si pongono delle domande, è lecito aspettarsi di ricevere delle risposte chiare e precise, senza tentennamenti. In caso contrario, la mancanza di competenza può essere interpretata come scarsa professionalità, e a quel punto conviene volgere il proprio sguardo altrove.

Il rispetto per il cliente

In un lavoro di questo tipo il rispetto è il punto di partenza di ogni commissione: è fondamentale tenere conto dell’umanità e della dimensione psicologica dei clienti. Chi ha una ditta di onoranze funebri sa di dover fare i conti tutti i giorni con persone che si trovano in crisi, in uno stato di forte dolore e di grande difficoltà. Questo è un lavoro che richiede una notevole forza interiore e, al tempo stesso, una grande sensibilità; poche altre professioni presuppongono la stessa solidità d’animo. Ecco perché quando si cerca un’agenzia di onoranze funebri è bene evitare le imprese i cui incaricati contattano direttamente il cliente, magari anche in ospedale. A proposito: se un membro dell’ospedale, perfino su richiesta dei familiari del defunto, consiglia una ditta di onoranze funebri, compie un’azione proibita dalla legge. Esistono specifiche norme che vietano un comportamento di questo tipo, per evitare che la scelta venga condizionata o sia comunque oggetto di interferenza.

Eurofunerali

