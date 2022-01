Relazioni di coppia: come affrontare la routine

Gli anni passano e il rapporto con il partner non ha più quella incandescenza dei primi tempi. Questo fenomeno è alquanto comune e può essere causato da diverse circostanze. Stress del lavoro, impegni quotidiani, carenza di stimoli e preoccupazioni varie possono, infatti, far venir meno le scintille e il coinvolgimento iniziale.

La routine non dovrebbe andare ad intaccare il sentimento che lega due persone, ma spesso può capitare che la noia interferisca anche nei rapporti molto profondi.

In alternativa alle soluzioni drastiche, di cui ci si potrebbe pentire in futuro, è possibile attuare delle piccole accortezze per affrontare la routine e costruire insieme un rapporto pieno e soddisfacente per entrambe le parti. Prosegui con la lettura per sapere come fare!

La comunicazione alla base di una relazione solida

Sebbene sia retorica, la comunicazione è davvero uno dei segreti per costruire una relazione matura e rispettosa. Avere la possibilità di potersi confrontare con l’altro e manifestare senza timori le proprie incertezze è l’unico modo per conoscersi nel profondo. Per essere costruttiva, la comunicazione tra i partner dovrebbe essere priva di orgogli personali, prese di posizione e rancori. Al contrario, bisogna essere aperti al confronto e alle critiche, per mettersi in gioco e venirsi incontro.

Non lasciarsi andare, ma prendersi sempre cura di sé

Senza dubbio, la vita può assumere connotazioni molto diverse ed essere piena di pensieri, impegni e quant’altro. Pertanto, sebbene possa essere difficile dedicare del tempo per il benessere personale, non bisogna mai darsi per scontato. Non occorre essere sempre impeccabili e perfetti, ma nemmeno lasciarsi andare e lesinare sulla cura di sé. A volte, anche a distanza di anni, un nuovo taglio di capelli piuttosto che una diversa tonalità di trucco può intrigare come il primo giorno.

Ritagliarsi dei momenti per la coppia

Stesso discorso vale per la coppia. Mai dimenticare di viversi pienamente i momenti in due. Che sia un viaggetto romantico o una serata senza figli, lontani dalle solite cene a casa, ogni occasione è buona per stare insieme e rinvigorire il rapporto. Non occorre che ogni giorno sia organizzato in questo modo, altrimenti diventerebbe esso stesso uno stress. L’importante è non lasciarsi trasportare dalla routine per troppo tempo.

Stupirsi con nuove esperienze da provare insieme

Viaggi, trattamenti di coppia, sport, un regalo di San Valentino e chi ne ha più ne metta. Ogni esperienza condivisa insieme fa sì che si creino anche occasioni per parlare e per ricordare gli aspetti più piacevoli. Di fatti, uno stesso aspetto può essere vissuto in maniera diversa da ognuno dei partner ed è bello poi scambiarsi impressioni e punti di vista.

Sperimentare a letto

In ultimo, ma non per importanza, la vita sessuale e le sue sfaccettature. Come il carburante per un’auto, così una buona intesa fa andare avanti il rapporto di coppia. Inutile negarlo, non basta un regalo di San Valentino per cancellare dubbi e incertezze, ma è importante trasmettersi amore soprattutto a letto. Provare sensazioni nuove, poi, rende il tutto più piccante e coinvolgente.