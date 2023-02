Come diventare attore professionista: la marcia in più che una scuola di recitazione offre

La professione di attore è affascinante per molti: grandi opere cinematografiche, teatrali e televisive hanno infatti fatto della carriera cinematografica e teatrale il desiderio lavorativo di molte persone soprattutto per le idee di fama e lauti guadagni che si associano all’attore professionista.

Molti vedono ancora troppo spesso il mestiere di attore non come un lavoro vero e proprio ma come un hobby che solo poche persone molto dotate di talento e fortunate sono riusciti a trasformare in una professione remunerativa. Quello che spesso, invece, non è tenuto in considerazione è l’impegno profuso in formazione che precede e accompagna la carriera di attori professionisti che raggiungono il successo e che riescono a rimanere sulla cresta dell’onda. Visibilità, successo e guadagni sì ma non senza impegno, sacrifici e formazione alle spalle.

Vediamo quali caratteristiche deve avere e quali passi deve muovere chi vuole diventare attore.

Come diventare attore: l’importanza della passione e della perseveranza

La passione per la recitazione è una delle caratteristiche principali che deve possedere chi desidera fare l’attore perché è il motore che spinge a perseverare nell’impegno necessario (fatto di sacrifici, rinunce, investimenti di tempo, denaro e forze) per intraprendere una carriera affascinante ma che per molti versi è incerta e rischiosa come ogni altra legata al mondo artistico e dello spettacolo. Solo chi ha una passione profonda in questo senso avrà perseveranza nell’affrontare le difficoltà, il pregiudizio degli altri, i tempi di attesa e tutto ciò che si frappone tra il sogno di fare l’attore e la sua realizzazione e sarà perseverante nel cercare intenzionalmente le opportunità di crescita e capace di trovarle anche in mezzo alle difficoltà.

Come diventare attore: il talento non basta, serve la formazione

Saper recitare e avere la capacità di catturare l’attenzione e starvi al centro sono qualità necessarie per chi vuole fare l’attore. Ma sebbene il talento aiuti chi vuole intraprendere la carriera di attore, al contrario di quanti credono ancora, il talento da solo non è sufficiente per sfondare nel mondo del cinema, del teatro o della televisione. Infatti per riuscire bene in questo mestiere il talento va affiancato da un percorso di studio che lo indirizzi o rischia di essere sprecato. Ad esclusione di poche eccezioni, dietro tutti i più grandi attori ci sono formazione e studio continuo che abbracciano discipline quali la dizione, l’interpretazione, le tecniche di drammaturgia, di gestione della voce e delle emozioni, di presenza scenica e uso del corpo, per citarne solo alcune. Sia che si tratti di recitare su un set televisivo o su uno cinematografico, sia che si tratti di interpretare dal vivo un personaggio in una rappresentazione teatrale o interpretare un monologo, l’attore deve avere un’ottima dizione, una buona capacità interpretativa e la capacità di raggiungere e coinvolgere il pubblico e queste competenze vanno acquisite attraverso un percorso formativo mirato e completo.

I vantaggi di una formazione presso una scuola di recitazione

Sebbene sia possibile sviluppare queste competenze da autodidatta – cercando di creare da sé un percorso per acquisire le diverse conoscenze e competenze necessarie – sicuramente intraprendere un percorso di formazioneben strutturato per obiettivi e moduli formativi che ruotano attorno ad essi è la miglior scelta formativa per un aspirante attore professionista.

Occorre però anche saper scegliere a chi rivolgersi per iniziare un percorso di formazione valido o si rischia di fare un buco nell’acqua e sprecare tempo e denaro. Per poter fare questa scelta occorre anzitutto aver chiaro se la carriera di attore è veramente quella giusta e se si ha già la preferenza per un particolare tipo di recitazione (recitazione comica, recitazione come personaggio caratterista…). Fatta chiarezza su questo, ecco che occorre mettersi alla ricerca del percorso formativo migliore.

L’offerta formativa in Italia è varia e vede partecipi sia Università del calibro del DAMS sia Accademie di recitazione private come Accademia09.

Perché scegliere la scuola di recitazione privata Accademia09

Come detto, esistono numerosi corsi di studio in Italia per preparare figure che vogliono lavorare nel mondo del cinema, del teatro e della televisione.

I corsi di studio offerti dal DAMS sono noti per chi vuole lavorare nel mondo delle arti e dello spettacolo in genere:forniscono una solida e approfondita conoscenza storico-culturale e teorico-metodologica sulle arti visive, sul cinema e i media, sulla musica, sul teatro e la danza, instillano molta passione nei loro studenti e permettono loro di sviluppare abilità e competenze molto specifiche realmente spendibili nel mondo del lavoro. Tuttavia il DAMS non è un’accademia né una scuola per aspiranti artisti e quindi chi vuole fare l’attore può decidere di frequentarlo per arricchire le conoscenze e dare spessore al proprio talento ma dovrà comunque scegliere un’accademia di recitazione per la sua formazione pratica.

Numerose sono le Accademie di lunga vita e fama che offrono una formazione sia teorica sia pratica ai loro studenti al seguito del cui completamento vengono rilasciati certificati di Laurea.

La scuola di recitazione Accademia09 si fa meritatamente spazio in questo panorama perché altamente specializzata nel fornire ai suoi allievi di recitazione esattamente tutto e solo ciò che un aspirante attore ha bisogno per imparare a recitare e farsi spazio nel mondo del lavoro. Accademia09 offre dunque un’offerta formativa ben focalizzata sulla figura professionale che vuole formare senza far perdere tempo né denaro nell’acquisizione di conoscenze e competenze sì valide ma che per un attore non sono necessarie.

Questo si concretizza attraverso: