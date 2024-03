Come funziona il nuovo bonus psicologo? Chi può richiederlo e quanto vale | Comunicato INPS

Anche per questo 2024 è stato rinnovato il bonus psicologo. Ma come si fa richiesta per accedere al beneficio e a chi spetta il bonus?

Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni utili per sapere come fare richiesta del beneficio economico e come poterne usufruire.

Bonus psicologo 2024, a chi spetta e come fare domanda

Anche per il 2024 è stato confermato il bonus psicologo. Si tratta di un contributo economico che può essere utilizzato per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia. Il tetto massimo del contributo è stato innalzato rispetto a quello in vigore nel 2023. Le domande per richiedere il bonus psicologo possono essere presentate a partire dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. L’Inps ha emanato una circolare in cui sono state rese note le modalità di presentazione della domanda e l’importo del beneficio economico.

L’importo massimo del bonus psicologo è stato innalzato a un tetto massimo di 1.500 euro. Possono richiedere la prestazione le persone affette da fragilità psicologica, ansia, depressione e stress. A partire dallo scorso anno, il bonus può essere richiesto una volta l’anno dai soggetti in possesso di due particolari requisiti:

Isee in corso di validità inferiore a 50.000 mila euro Residenza in Italia.

La domanda può essere presentata online o tramite il Contact center. Come anticipato, l’importo massimo del bonus è di 1.500 euro a persona e viene calcolato in base all’Isee del soggetto che ne faccia richiesta. Le fasce per calcolare l’importo del beneficio sono le seguenti:

Per un Isee inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio è di 50 euro a seduta per un massimo di 1.500 euro

Per un Isee compreso tra 15mila e 30mila euro, l’importo del beneficio è di 50 euro a seduta fino a un massimo di 1.000 euro

Per un Isee oltre i 30mila euro e inferiore ai 50mila, l’importo del beneficio è di 50 euro a seduta, per un massimo di 500 euro.