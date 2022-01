Come illuminare il bagno di casa? Le idee e i consigli degli interior designer

Illuminare il bagno di casa non è così facile come sembra. Questo è un ambiente che deve essere accogliente, rassicurante e regalare il giusto livello di illuminazione adatto alle varie attività da svolgere.

In un bagno la vita è frenetica, quasi mai frequentato da una sola persona e con una versatilità tale da scorrere veloce, come le lancette di un orologio. L’illuminazione di questa zona della casa deve essere studiata e pensata con grande attenzione.

Facciamo maggiore chiarezza? Ecco le idee e i consigli degli interior designer per illuminare il bagno in maniera più che corretta.

Idee per illuminare il bagno

La stanza da bagno è una delle più usate, più amate e maggiormente modificate nel corso della vita. L’errore principale è pensare solo al suo arredamento, mettendo in secondo piano l’illuminazione.

I punti principali da cui partire sono essenzialmente due:

Illuminazione generale, quella soffusa che riguarda tutta la stanza;

Illuminazione dello specchio, importante per svolgere moltissime attività del mattino e della sera.

Ovviamente, oggi l’illuminazione diventa anche un complemento d’arredo essenziale e di carattere sposandosi perfettamente con lo stile adottato. Tra i consigli degli esperti è bene scegliere, per l’illuminazione principale, un lampadario a sospensione. Un fattore da considerare perché spesso non ci sono finestre grandi a disposizione (o sono del tutto assenti). I Led fanno la differenza per ottenere una luce bianca morbida, naturale e avvolgente. Questi strumenti sono studiati non solo per risparmiare energia e proteggere l’ambiente, ma anche per avere una durata maggiore e un tipo di illuminazione che non risente dell’umidità della zona bagno.

Le soluzioni per arredare il bagno illuminandolo a dovere sono tantissime, come possiamo vedere sul sito di cristalensi, ed è opportuno studiare bene le necessità per raggiungere l’obiettivo desiderato.

Soffitto del bagno, quali sono le difficoltà nell’illuminazione?

Come accennato, le opzioni per illuminare la stanza da bagno con luce diffusa sono tantissime. Se si desidera posizionare l’elemento principale al soffitto, meglio optare per la classica plafoniera ottimale anche per il soffitto basso. In alternativa, una idea diversa è rappresentata dai faretti quando la stanza è irregolare.

È possibile creare un angolo di relax? Sopra la vasca da bagno o dentro la doccia basterà adottare un accento di luce elegante, con regolazione manuale.

Tra le idee da prendere in considerazione anche le lineari lunghe a Led, che offrono una visione della stanza da bagno ultra moderna.

Specchio del bagno illuminato, quali sono i consigli

Lo specchio per il bagno non è solo un complemento d’arredo utile, ma anche una modalità per avere la percezione di una stanza profonda e più grande. Ma non è tutto, infatti è bene anche illuminare la sua cornice con lampadine Led a diffusione e con regolazione manuale. Un consiglio? Posizionare le luci ai lati, così da poter avere il volto illuminato senza alcuna ombra.

Consigli per un bagno piccolo

Se il bagno è piccolo, come fare? Le metrature ridotte devono essere illuminate a dovere. Evitare la luce diretta dei faretti, optando per una diffusa e una posizionata nello specchio.