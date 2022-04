Come ottenere il massimo dalla tua console Xbox

Come proprietario di Xbox, per sfruttare al meglio il tuo tempo, hai sicuramente bisogno di videogiochi e sappiamo tutti che questi possono essere piuttosto costosi. È qui che entra in gioco Eneba: un enorme marketplace con centinaia di giochi per Xbox a prezzi di gran lunga inferiori a quelli che troverai sul Microsoft Store. Ci sono molti altri contenuti come DLC, abbonamenti e buoni regalo per tutte le console e PC.

Cosa dovrei sapere su Xbox?

Non importa se sei un giocatore o meno, tutti conoscono Xbox. Ma quali sono le caratteristiche più importanti che dovresti sapere su questa console? Esaminiamo alcune di loro.

Installazione facile. L’esperienza di configurazione di Xbox è incredibilmente fluida: tutto ciò che serve è un account Microsoft, una connessione Internet a banda larga, una TV compatibile con HDMI e una console Xbox;

L’esperienza di configurazione di Xbox è incredibilmente fluida: tutto ciò che serve è un account Microsoft, una connessione Internet a banda larga, una TV compatibile con HDMI e una console Xbox; Grafica realistica. Con Xbox, potrai essere certo che questo sistema ti fornirà la grafica più realistica possibile, preparati ad un’esperienza di alto livello;

Con Xbox, potrai essere certo che questo sistema ti fornirà la grafica più realistica possibile, preparati ad un’esperienza di alto livello; Un servizio squisito. Il servizio online di Xbox ha dato a Microsoft un punto d’appoggio iniziale nel mercato digitale, rendendolo un formidabile concorrente per le altre console;

Il servizio online di Xbox ha dato a Microsoft un punto d’appoggio iniziale nel mercato digitale, rendendolo un formidabile concorrente per le altre console; Supporto per gli sviluppatori. Microsoft ha diversi studi indipendenti che producono giochi in esclusiva per Xbox;

Microsoft ha diversi studi indipendenti che producono giochi in esclusiva per Xbox; Essendo uno dei più grandi marchi di videogiochi al mondo, la community online di Xbox e il supporto che ricevono sono enormi rispetto ad altre console.

Se pensi di avere già molti giochi Xbox con cui giocare, dai un’occhiata all’impressionante elenco di giochi in offerta nel 2022. Si sta discutendo su come Elden Ring possa essere un papabile candidato GOTY, con Horizon Forbidden West e God of War Ragnarök in arrivo manterrà la corona? Dying Light 2: Stay Human è stato una piacevole scoperta prendendo d’assalto le case di tutti i giocatori. Non limitarti a questo però, dai un’occhiata anche agli altri giochi per Xbox One! Ci sono così tanti fantastici giochi che sono stati rilasciati, preparati a divertirti come non mai.

Un’opportunità digitale: Xbox Live Gold

Negli ultimi anni, c’è stato un netto passaggio dall’acquisto di più copie fisiche all’acquisto di chiavi digitali. Il motivo alla base è in realtà abbastanza semplice. Comprare chiavi digitali e quindi di conseguenza giochi in formato digitale è molto più conveniente perché non dovrai nemmeno uscire di casa per farlo. Inoltre, potrai cercare nei marketplace di tutto il mondo, proprio per scegliere i prezzi migliori sul mercato. Inoltre, con il digitale, non avrai bisogno di avere un CD a portata di mano ogni volta che vorrai giocare. Una volta acquistato e riscattato, il gioco sarà sempre lì, pronto ad essere avviato con un clic.

Xbox Live Gold è uno dei piani di abbonamento più popolari al giorno d’oggi e per una buona ragione. Il rapporto qualità prezzo è ridicolo in quanto un abbonamento mensile non costa nemmeno 10 euro. Ottieni inoltre l’abbonamento di 12 mesi a meno di 50 euro. Con Xbox Live Gold, riceverai due giochi gratuiti al mese che potrai goderti fintanto che avrai un abbonamento attivo, ampliando così l’elenco di giochi a cui potrai giocare ogni mese. Ottieni fino al 50% di sconto su Xbox Live Network. L’ultima è una delle caratteristiche più importanti dell’abbonamento ovvero la possibilità di giocare online con altri giocatori, cosa impossibile senza Xbox Live Gold.

Esplorare il marketplace preferito dai videogiocatori ti consentirà di acquistare a prezzi accessibili a tutti. Sia che tu voglia espandere la tua collezione di videogiochi o semplicemente comprare un contenuto aggiuntivo per il tuo titolo preferito, il digitale è la strada da percorrere! Xbox Live Gold è l’opzione migliore per coloro che vogliono giocare ai giochi più popolari nel modo più economico possibile, divertiti.