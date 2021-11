Come prenotare il bonus terme 2021 sul sito Invitalia: strutture aderenti, importo e come funziona

Dall’8 novembre tutti i maggiorenni residenti in Italia possono fare richiesta del bonus terme sul sito Invitalia. Il bonus è di 200 euro senza ISEE e può essere speso presso le 186 strutture accreditate in tutto il Paese. Lo sconto è emesso a titolo individuale. Non è quindi cumulabile o cedibile. Ma come si può prenotare?

Come prenotare il bonus terme 2021, le strutture aderenti

Sono 186 gli enti accreditati per il bonus di 200 euro. Per avere la lisa aggiornata, basta collegarsi al sito ufficiale per lo sconto su Invitalia. Tra le strutture che aderiscono al bonus di 200 euro in tutta Italia, molte registrano già il sold out di richieste. In Veneto sono 74 le Terme accreditate ed è la regione che registra il maggior numero di enti nel quale poter spendere il bonus. Segue la Campania con 26 strutture e l’Emilia Romagna con 21. Calabria, Basilicata, Liguria e Piemonte hanno invece 1 struttura disponibile per regione. In Lombardia hanno aderito 9 strutture tra Sondrio, Bergamo, Brescia e Pavia. Tra le catene aderenti in Lombardia abbiamo QC Terme con tre strutture tra Sondrio e Bergamo. Nel Lazio invece le Terme accreditate si dividono così: in provincia di Roma “Acqua Albule” a Tivoli ha aderito all’iniziativa, mentre in provincia di Latina le “Terme Vescine” di Castelforte e in provincia di Frosinone le Terme di Pompeo a Ferentino.

Quando verrà emesso il Bonus Terme

I maggiorenni residenti in Italia hanno diritto a un bonus a persona utilizzabile presso l’ente termale scelto per la prenotazione. Per prenotarlo il cittadino deve rivolgersi esclusivamente alle strutture accreditate contattandole attraverso il sito internet sul quale appare una sezione per fornire i dati utili. Sarà l’ente termale poi a comunicare al cittadino la conferma della prenotazione. La lista degli enti accreditati è riportata sul sito dedicato al Bonus . L’elenco è stato pubblicato il 2 novembre ed è stato aggiornato fino a oggi 8 novembre, mano a mano che gli enti hanno completato la fase di accreditamento. Le strutture possono fare seguito alla richiesta di bonus dalla giornata di oggi e contatteranno coloro che lo hanno ottenuto tramite e-mail.