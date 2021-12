Come prenotare il vaccino Covid per bambini 5-11 anni nel Lazio e in tutta Italia: il link alla piattaforma dedicata

Come prenotare il vaccino Covid per bambini 5-11 anni nel Lazio e in tutta Italia. Ancora 48 ore e apriranno le prenotazioni – quantomeno in alcune Regioni – per il siero anti Covid destinato ai più piccoli. Da lunedì 13 dicembre infatti sarà possibile richiedere la disponibilità per vaccinare, e così proteggere, anche i più piccoli contro il Coronavirus dato che sin qui erano rimasti esclusi dalla campagna vaccinale. Ma come prenotarsi? Ecco tutte le informazioni.

Vaccini anti Covid ai bambini: il punto

In Italia, i vaccini Comirnaty (BionNtech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) possono essere somministrati al di sotto dei 18 anni di età (a partire dai 12 anni di età). Come è noto il 1° dicembre scorso l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha autorizzato la somministrazione del vaccino Comirnaty anche ai bambini tra 5 e 11 anni, in dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. Le prenotazioni partiranno dopodomani, lunedì 13 dicembre 2021.

Come prenotare il vaccino Covid per bambini 5-11 anni nel Lazio e in tutta Italia

Nel Lazio è stato aperta una sezione apposita per le prenotazioni dei vaccini anti Covid per i più piccoli. Per farlo è necessario inserire i dati della tessera sanitaria sulla piattaforma https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome e sono tantissimi gli hub vaccinali sparsi su tutto il territorio.

CLICCA QUI PER CONSULTARE I PUNTI DI SOMMINISTRAZIONE NEL LAZIO

Per ciò che riguarda invece le prenotazioni nelle altre Regioni la situazione è differente. In alcune partiranno il 16 dicembre anziché lunedì e comunque le modalità variano da territorio a territorio. Per conoscere tutte le informazioni basta collegarsi ai siti Regionali e accedere alle sezioni dedicate.