Come raggiungere Roma dagli aeroporti

Il nostro paese ospita diversi scali aeroportuali molto importanti, tra cui spiccano, sicuramente, quelli di Roma. Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono due punti di scambio internazionali straordinariamente importanti sia ai fini di import export che per lo spostamento di passeggeri in un’ottica internazionale. La Capitale italiana, del resto, è un crocevia mondiale, un’antichissima metropoli che interessa, quotidianamente, notevoli afflussi di persone, che viaggiano alla volta di Roma per scopi lavorativi, culturali e vacanzieri.

Come ogni altra Capitale del mondo, anche Roma assume i tratti delle più moderne metropoli, rivelandosi, talvolta, poco pratica in termini di spostamenti. Ovviamente, fanno eccezione i trasporti da e per i due aeroporti, che presentano una molteplicità di soluzioni utili a fare poca fatica per arrivare in città dagli scali e viceversa, con differenti tipologie di mezzi utili a soddisfare esigenze diverse in termini di tempi e budget. Se a Ciampino le scelte in questo senso possono rivelarsi leggermente limitate, ciò che concerne Fiumicino, invece, è molto diverso, con moltissime soluzioni in più.

In questa guida, vi presentiamo tutto ciò che c’è da sapere relativamente agli spostamenti e ai vari metodi utili per spostarti dagli aeroporti di Roma alla città e, allo stesso tempo, fare il contrario quando occorre. Per quanto possa rivelarsi semplice, del resto, scopriremo che è sempre bene conoscere le opzioni presenti in una città come Roma per muoversi, soprattutto quando è la prima volta che la si visita.

I mezzi di trasporto utili a spostarsi da Fiumicino alla città

Lo scalo aeroportuale Leonardo Da Vinci dista 32 km da Roma. Stiamo parlando, come detto, di un punto molto ben collegato al centro della città, raggiungibile facilmente sia in autobus che utilizzando il trasporto su rotaia. Per arrivare a Roma dall’aeroporto e viceversa, poi, tra le soluzioni più rapide possiamo citare il treno Leonardo Express, in grado di collegare Roma allo scalo in soli 31 minuti, senza effettuare fermate. È possibile raggiungere lo snodo principale della rete metropolitana capitolina, Roma Termini, grazie a questo mezzo.

L’autobus, invece, si rivela condizionato da molti imprevisti e, quindi, chi intende utilizzarlo, sfruttando il suo prezzo più accessibile, dovrà tenere conto di questo e pianificare gli spostamenti in maniera più dettagliata, specie quando occorre arrivare in città in poco tempo. Nelle ore di punta, dunque, il bus è decisamente sconsigliato. Per quanto riguarda i mezzi privati, invece, si può optare per il taxi, seppur dalla tariffa variabile e soggetto al traffico, oppure ai confortevoli transfer privati. Utilizzare un Airport Transfer From Rome, dunque, potrebbe rivelarsi il giusto compromesso tra accessibilità economica, tempistiche e comfort.

Come raggiungere Roma dall’aeroporto di Ciampino

Come già precedentemente accennato, i mezzi di trasporto disponibili per raggiungere Roma da Ciampino sono più limitati rispetto allo scalo di Fiumicino. Non esistono, ad esempio, attualmente, collegamenti diretti tra i due aeroporti, necessitando di taxi e transfer privati quando bisogna fare scalo in uno dei due aeroporti e, poi, raggiungere l’altro.

Non mancano, però, treni e autobus che partono dalle principali stazioni di Roma e che, di conseguenza, la raggiungono con, ad esempio, Trenitalia che offre due collegamenti giornalieri senza cambi ad alta velocità. I bus privati sono un’altra soluzione, così come i sopracitati taxi.

Chi decide di utilizzare il trasporto pubblico dovrà, invece, mettere in conto più fermate per raggiungere zone specifiche della città. Insomma, quando si raggiunge Roma da uno dei due aeroporti della città, a prescindere da tutto, la scelta finale si rivela prettamente soggettiva ed influenzata, soprattutto, dalla disponibilità in termini di tempistiche che si ha, soprattutto quando si viaggia alla volta della Capitale per ragioni lavorative.