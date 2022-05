Come realizzare i propri progetti: i prestiti online

Sono sempre di più gli italiani che oggi si rivolgono agli istituti di credito per realizzare i propri progetti richiedendo un finanziamento di importo variabile. Gli strumenti a disposizione sono però numerosi e non è sempre semplice capire quale sia il più adatto alle proprie esigenze ed il più vantaggioso in termini di tassi d’interesse. Quel che è certo, è che al giorno d’oggi tra i più popolari e gettonati troviamo il prestito online: una particolare forma di prestito personale che sta riscuotendo un grande successo. Vale dunque la pena vedere nel dettaglio di cosa si tratta, come funziona e quali sono i vantaggi di questa soluzione creditizia.

Prestito online: cos’è e come funziona

I prestiti online sono forme di finanziamento non finalizzate. Ciò significa che li si può richiedere per realizzare qualsiasi progetto, senza dover necessariamente specificare alla banca l’utilizzo che si farà del denaro richiesto.

Per esempio, è possibile fare richiesta di prestito per l’acquisto di un’auto, di piccoli interventi di ristrutturazione, del pagamento di un viaggio e via dicendo.

Ciò che distingue il prestito online dal classico prestito personale sono le modalità di richiesta e di erogazione del finanziamento. In questo caso, infatti si può fare tutto direttamente via web, senza che sia necessario recarsi personalmente presso una filiale bancaria.

Prestito online: quanto si può richiedere?

Trattandosi di un prestito non finalizzato semplice e veloce da richiedere, il prestito online prevede spesso dei limiti per quanto riguarda le somme richiedibili. Alcuni istituti di credito non concedono più di 10.000 euro mentre altri arrivano fino a 30.000 euro. In quest’ultimo caso, si tratta di una somma comunque significativa, che può rivelarsi utile per realizzare numerosi progetti.

I vantaggi del prestito online: perché è così popolare

Il prestito online è una forma di finanziamento che al giorno d’oggi è particolarmente gettonata per via degli evidenti vantaggi che offre a differenza di altre tipologie di prestito. Vediamo però nel dettaglio perché conviene prendere in considerazione questa soluzione.

Possibilità di calcolare il piano d’ammortamento online

Prima di chiedere un prestito online, i migliori istituti di credito offrono la possibilità di calcolare con precisione il piano d’ammortamento e gli interessi applicati in base alla somma e alla durata del finanziamento. Si può dunque avere il quadro della situazione e capire quale sia l’opzione migliore per le proprie necessità.

Possibilità di chiedere il prestito direttamente via web

Un altro grande vantaggio del prestito online è che può essere richiesto direttamente via web, in modo decisamente più facile e veloce. Non ci si deve recare presso uno sportello fisico e si evitano inutili perdite di tempo: basta andare sul sito web e compilare un modulo in pochi minuti allegando i documenti richiesti che sono comunque pochi.