Come realizzare la tua area benessere in casa con una sauna finlandese

Hai mai sognato di avere una sauna domestica, un’area relax tutta per te senza dover sempre visitare un centro benessere? Sei stufo delle sale d’attesa e del contatto ravvicinato, e magari vorresti poter usufruire di una cura in sauna finlandese senza dover prenotare giorni prima? In questo caso, sei nel posto giusto: in questo articolo esploreremo insieme le varie possibilità per realizzare una sauna partendo da zero oppure con l’aiuto di costruttori professionisti, ma sempre qui, nel caldo del tuo ambiente domestico! Sì, perché realizzare in casa propria un’oasi di benessere non è un sogno anacronistico, ma un progetto realizzabile. Vediamo insieme come!

Cos’è la sauna finlandese

Esistono diversi tipi di saune, la finlandese è il metodo più utilizzato e ‘originale’: si tratta di un ambiente, non troppo grande, realizzato rigorosamente in legno di abete non trattato, che si surriscalda fino alla temperatura di 100 gradi permettendo di depurare la pelle e i tessuti grazie ad una sudorazione depurativa. Il segreto per sopportare le così alte temperature sono le condizioni di umidità: essa deve rimanere tra il 10 e il 20%. La cabina, prima di raggiungere la temperatura adeguata, deve essere pre riscaldata per circa mezz’ora.

Come realizzare una sauna finlandese in casa propria

L’idea di realizzare la sauna in fai da te, personalmente, è valida soltanto se siete degli esperti di falegnameria e di costruzione: in tutti gli altri casi, conviene sempre considerare le offerte del mercato. Saranno infatti necessari alcuni elementi:

la cabina , costruita di solito in legno di abete, che può essere anche di legno di pino, cedro o betulla. Il legno non deve essere trattato e la cabina deve essere delle giuste dimensioni, contenente anche almeno una panca con sedia;

, costruita di solito in legno di abete, che può essere anche di legno di pino, cedro o betulla. Il legno non deve essere trattato e la cabina deve essere delle giuste dimensioni, contenente anche almeno una panca con sedia; la vetrata , che è d’obbligo per quasi tutte le saune, soprattutto se può essere collocata di fronte ad un giardino o paesaggio naturalistico, che ispira e rispecchia il perfetto stile finlandese;

, che è d’obbligo per quasi tutte le saune, soprattutto se può essere collocata di fronte ad un giardino o paesaggio naturalistico, che ispira e rispecchia il perfetto stile finlandese; l’impianto di riscaldamento che permetta di raggiungere i livelli di 80/100 gradi senza eccedere e un termometro: questa operazione necessita di posizionare la sauna vicino ad una presa elettrica e deve considerare lo spreco energetico. Nel caso della sauna ad infrarossi poi è ancora più costoso e complicato programmare la costruzione.

A chi rivolgersi per realizzare una sauna finlandese in casa?

Cos fare dunque, se volete rivolgervi a degli esperti per la realizzazione di una sauna benessere nella vostra casa? Spezzoni realizza direttamente saune finlandesi da catalogo o su misura, design e cura artigianale rispettando l’ambiente. La sede lavorativa a Bolone propone dei modelli sempre nuovi, rispettando però gli standard qualitativi delle tradizionali saune a modello finlandese. Spezzoni si occupa di selezionare sempre i materiali migliori, tra cui legno di prima qualità, acciaio, pietra e materiali isolanti per garantire il massimo del confort nel tuo habitat domestico. La particolarità di Spezzoni è che non soltanto potrai accordarti sul tuo modello preferito, ma sarai seguito personalmente anche nella realizzazione di un impianto su misura: ciò significa che qualunque sia il tuo spazio, potrai realizzare comunque la sauna finlandese dei tuoi sogni.

Spezzoni propone inoltre soluzioni innovative salvaspazio sia impianti complessi e articolati, caratterizzati da accessori quali finestre panoramiche e vetrate, cabine doccia e aggiunta di aromaterapia. Per realizzare la sauna su misura nella tua casa privata, basterà una visita preventiva per sondare la presenza dello spazio adeguato e delle necessarie prese elettriche. Per saune ad uso professionale e pubblico (hotel, centro benessere, spa, ristorante di lusso ecc…) sarà necessaria una perizia e un lavoro di progettazione più lungo, ma sarai comunque presto in grado di realizzare il tuo sogno finlandese! Per maggiori informazioni, preventivi e visite di controllo puoi seganalare l’email e il numero di telefono nel corrispettivo form della pagina indicata al link; oppure visitare il sito e i contatti. Il preventivo è sempre gratuito!