Chi si avvicina per la prima volta al mondo del trading online, si trova nella situazione di dover scegliere un broker al quale appoggiarsi.

In rete si trovano tantissime piattaforme che consentono di effettuare operazioni di trading e individuare quella migliore per i propri obiettivi non è certo facile.

Un valido aiuto viene fornito dalle opinioni degli utenti e dalle recensioni pubblicate su magazine online e riviste del settore. Per fare un esempio, consultando le recensioni su FXORO, i trader possono farsi immediatamente un’idea di quelle che sono le funzionalità della piattaforma, i conti disponibili, gli asset sui quali è possibile investire e via dicendo; tutte queste informazioni permettono di farsi un’idea generale e di capire se il broker in oggetto è valido e conveniente.

Se avete poca esperienza, potreste però non sapere quali caratteristiche valutare e come scegliere la piattaforma di trading online. In questo articolo vi spiegheremo come procedere.

Piattaforme di trading online e broker: che cosa sono

Le piattaforme di trading sono dei software, accessibili da computer o smartphone, che consentono di effettuare la compravendita di vari tipi di asset, dalle valute ai CFD. Queste operazioni non possono essere effettuate direttamente dai trader, ma necessitano di un intermediario finanziario autorizzato, ossia di un broker.

A seconda del tipo di servizio offerto e del conto messo a disposizione, il broker potrà far pagare delle commissioni su ogni transizione eseguita oppure potrà guadagnare sullo spread.

Le piattaforme di trading sono numerose e possono variare a seconda del broker scelto; una delle più utilizzate è ad esempio la Mt4, la quale offre un’interfaccia intuitiva, nonché la possibilità di consultare i grafici e di effettuare operazioni in tutta sicurezza, sfruttando svariate funzionalità come il buy sell e il buy limit.

Come scegliere il broker

Quando un investitore decide di rivolgersi al mondo del trading e di aprire un conto con un broker online, deve in primo luogo accertarsi che questo possieda l’autorizzazione CONSOB; in genere questa informazione, essendo molto importante, è riportata in una delle pagine principali del sito web.

Il secondo aspetto da considerare riguarda la piattaforma o le piattaforme messe a disposizione. Queste, soprattutto se si è poco o per nulla esperti, devono essere semplici da utilizzare, intuitive e dotate di tutte le funzionalità essenziali.

Molto importante poi valutare tutti i costi del servizio, dalle commissioni sulle transizioni fino a eventuali costi aggiuntivi per l’utilizzo di funzionalità particolari, e le tipologie di conto disponibili, le quali devono adattarsi al proprio profilo di investimento e alla strategia che si desidera mettere in atto.

Il passo successivo consiste nel valutare con attenzione tutti gli strumenti e le funzionalità disponibili, le quali possono comprendere le operazioni automatiche, gli indicatori personalizzati, gli alert per capire quando conviene entrare o uscire da un’operazione, oltre ai grafici, alle notizie sui mercati e ai segnali.

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello che riguarda la sicurezza, la quale deve da un lato proteggere il conto dall’azione degli hacker e dall’altro deve limitare in qualche modo i rischi di perdite superiori alle possibilità del singolo trader.

Per finire, è fondamentale accertarsi che il broker metta a disposizione un servizio di assistenza professionale, affidabile e in grado di aiutare l’utente in caso di problemi con la piattaforma.