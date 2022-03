Complementi d’arredo: il fascino senza tempo del leggio da tavolo

Scegliere con cura l’arredamento della propria casa è importante per creare un ambiente che rispecchi a pieno la propria personalità. Con la scelta dei mobili e della loro disposizione, dei colori ed altro si cerca di creare un luogo che sia accogliente, ma che sia soprattutto nostro. Ma per raggiungere la perfezione bisogna dare il giusto peso ad ogni dettaglio: ed è proprio qui che entrano in gioco i complementi d’arredo.

Si tratta di una categoria molto ampia che include oggetti di diverso tipo: in pratica può essere etichettata in questo modo qualsiasi cosa riesca a dare stile o funzionalità alla casa. E poi c’è il leggio da tavolo, che ha un’indubbia utilità pratica, ma che con il suo fascino eterno apporta pure una forte impronta a livello estetico. I modelli disponibili in commercio sono tanti, quindi bisogna analizzare alcuni aspetti per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze ed al proprio stile.

Il leggio da tavolo: un oggetto utile e ricco di fascino per la casa

Come si può intuire facilmente dal suo nome, il leggio da tavolo è una struttura che, appoggiato su una superficie, mantiene il libro aperto sulla pagina desiderata e ne agevola la lettura perché consente pure di regolarne l’inclinazione. Sono moltissimi gli utilizzi pratici di questi strumenti, che vengono utilizzati soprattutto da chi deve leggere mantenendo le mani libere: si pensi per esempio a chi cucina seguendo una ricetta scritta oppure a chi suona uno strumento musicale leggendo lo spartito.

Ovviamente sul leggio non si possono appoggiare solo ricettari e spartiti: dai libri ai dispositivi più modernicome tablet o e-book reader, passando per gli album fotografici o quelli dedicati alle collezioni. Come detto, i modelli in commercio sono tantissimi: per trovare un leggio da tavolo che risponda al meglio alle proprie esigenze può essere utile visitare il portale Maquantospendi.it e consultare la guida all’acquisto dei migliori leggii disponibili sul mercato.

Che caratteristiche deve avere il leggio?

Innanzi tutto bisogna accertarsi che le dimensioni del leggio siano adeguate a quello che vi sarà posizionato sopra. Se non si hanno delle precise scelte dettate dallo spazio a disposizione o dalle proprie preferenze estetiche, di solito si opta per i modelli che hanno una superficie di appoggio più ampia, su cui è possibile poggiare di tutto, anche i volumi più grandi. Bisogna poi considerare anche i materiali con cui l’oggetto è stato realizzato.

I materiali più comuni sono il legno (nelle sue varie tipologie), il metallo e la plastica. Ognuno di essi ha le sue caratteristiche estetiche, di peso e di resistenza; il consiglio che possiamo dare è quello di puntare sui modelli più robusti e solidi, che durano più a lungo e sono in grado di reggere pesi importanti. Anche se si tende a pensare che il leggio sia un oggetto estremamente semplice, nella scelta del modello da comprare bisogna verificare le sue funzionalità.

Le funzionalità per il complemento d’arredo perfetto

La feature più richiesta è probabilmente quella che consente di regolare l’inclinazione del piano di lettura: questa funzionalità permette di orientare il leggio in modo da rendere più agevole la lettura a seconda della posizione e dell’illuminazione disponibile nell’ambiente. È importante anche che i leggio sia dotato di un sistema che permetta di bloccare la pagina, in modo da tenere il libro o la rivista aperti sulla pagina che si desidera leggere.

I modelli più apprezzati sono quelli che possono essere richiusi in modo da essere riposti anche negli spazi più piccoli. Può capitare infatti di dover liberare il tavolo su cui il leggio viene posizionato di solito: i modelli ripiegabili possono essere richiusi e messi in un cassetto senza alcun problema. Infine, ci sono i modelli che sono dotati di una lampadina a batteria o da attaccare alla corrente: è una soluzione ideale per poter leggere anche nelle ore serali o negli ambienti poco illuminati.