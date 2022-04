Gli orologi di lusso, nello specifico parliamo direttamente dei Rolex, sono di certo investimenti oltre che dei gioielli a tutti gli effetti.

Cosa vuol dire quando si ritrova una scritta che dichiara: Compro Rolex con garanzia? In realtà le interpretazioni sono due. La prima è quella dove ritroviamo dei professionisti che acquistano degli orologi usati purché essi siano ancora completi di garanzia oppure dove c’è una garanzia scaduta, ma che consente di avere la certezza che questi sono dei prodotti originali.

La seconda, che è quella che interessa maggiormente i consumatori, è quella di poter comprare, da questi professionisti, degli orologi che sono poi usati, ma dove si ha la garanzia di prodotti originali. inoltre, quando si comprano degli orologi usati nei rivenditori autorizzati, è possibile avere una seconda garanzia rilasciata da questi soggetti.

Dunque le situazioni sono diverse ed è per questo che è bene capire esattamente la tipologia di servizio offerto da questi specialisti.

Acquisto Rolex usato, quando conviene?

I Rolex usati sono orologi che vengono acquistati perfino molto di più di quelli che sono nuovi. Quest’ultimi hanno dei costi talmente alti che solo pochissimi utenti sono in grado di poterli comprare, ma ciò non toglie che gli orologi di lusso sono un articolo che interessa moltissimo.

Comprando quindi dei Rolex di secondo polso è possibile avere una diminuzione dei costi, dove si è tolta la svalutazione che interessa direttamente il passaggio da nuovo a vecchio, con una diminuzione che interessa poi gli anni di produzione.

Insomma conviene moltissimo acquistare dei Rolex usati. Solo che gli utenti che non sono specializzati nel settore che hanno poi una conoscenza basica delle caratteristiche di questi orologi, come si possono fidare?

Ecco che allora qui interviene proprio il professionista, cioè il rivenditore autorizzato dal marchio che consente quindi di avere dei vantaggi che sono chiaramente dati dalle autorizzazioni.

Essi infatti diventano i responsabili del prodotto. Un utente ha dunque la consapevolezza di avere degli orologi originali corredati da tutti i documenti originali. Non affidatevi a coloro che in modo privati propongono in vendita dei Rolex perché essi possono non essere originali oppure rubati.

Insomma ci sono quindi delle situazioni in cui è necessario, oltre che preferibile, avere la garanzia da parte di professionisti seri e autorizzati.

Rolex e garanzia, chi la fornisce?

I Rolex usati, dopo 24 mesi, come tutti i dispositivi meccanici e elettrici, hanno una perdita della garanzia che viene fornita dalla casa costruttrice. Tuttavia è vero che quando si parla di rivenditori autorizzati è possibile che ci sia una garanzia da parte del rivenditore.

Quest’ultimo diventa il responsabile di quello che dichiara e va quindi a fornire eventuali manutenzioni oppure degli interventi che permettono di mantenere il prodotto originale. Ovviamente però il costo dell’orologio è assolutamente ridotto e svalutato in base all’età e poi perfino per quanto riguarda eventuali usure.

Dunque investire in un acquisto che sia usato potrebbe essere assolutamente molto, ma molto conveniente e con la presenza di una garanzia si ha la certezza di un acquisto con un valido valore economico.