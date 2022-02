Con Trivellato.it è più facile risparmiare scegliendo la qualità Mercedes, smart e AMG

Concessionaria Mercedes, smart e AMG, Trivellato ha pensato a una proposta dove l’autorevolezza di 14 sedi in Veneto e un secolo di storia aziendale si fondono con la praticità dell’online. Su www.trivellato.it, il cliente trova infatti un’esperienza digitale appagante. Dalla ricerca istantanea a quella guidata, passando per tour virtuali dei veicoli e possibilità di prenotazione online, è semplice trovare l’auto perfetta per le proprie esigenze, potendo contare sui migliori prezzi del mercato.

È pensando a un automobilista 2.0 che Trivellato ha costruito la sua offerta, in cui convive la credibilità di chi mette in campo una squadra di 400 persone impegnate ogni giorno per la soddisfazione del cliente, e la semplicità di un’esperienza digitale che snellisce le procedure di selezione e accompagna l’acquisto.

Il portale ufficiale www.trivellato.it, infatti, non è solo una vetrina, aggiornata in tempo reale, su un catalogo composto da centinaia di veicoli in pronta consegna. Ma anche una piattaforma che permette di approfittare di vantaggi esclusivi, a partire dalla ricerca.

Sì, perché l’utente può contare su una ricerca rapida, con filtri o guidata, a seconda delle sue necessità. Una volta all’interno della scheda del veicolo, è semplice visualizzare un set di immagini, ricche di dettagli, nonché il tour virtuale. Mentre selezionando l’opzione “Avvisami se cambia il prezzo”, l’utente riceve una notifica nell’eventualità di condizioni d’acquisto ancora più vantaggiose.

Trivellato.it permette anche di bloccare l’auto versando online un acconto di 250 euro. L’importo sarà chiaramente restituito al cliente qualora dovesse avere un ripensamento.

In pochi istanti, quindi, si può approfittare di un catalogo di cui fanno parte Classe A, Classe E, GLA, GLB, GLC Mercedes, ma anche ibride ed elettriche della Stella: smart elettrica, EQA, EQC, EQB ed altre ancora. Una proposta che va dal nuovo all’usato passando per i veicoli a km 0.

Nell’ambito dei servizi troviamo anche Custom Lab, il progetto concepito per chi vuole viaggiare su una vettura unica e personalizzata. È infatti una risorsa che consente la personalizzazione post-vendita della propria Mercedes-AMG.

L’attenzione verso le esigenze del cliente ha permesso a Trivellato di conquistare il premio di miglior Concessionario in Italia nella classifica “Mercedes-Benz CSI Sales 2021”, che rileva la soddisfazione degli acquirenti.