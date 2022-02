Concorso docenti scuole medie e superiori, via alle prove scritte: il calendario con le date

Concorso docenti. Dopo mesi e mesi di attesa, ora, con un preavviso davvero scarso, sono state rese note le date del concorso per docenti per le scuole medie e superiori. Basterà andare sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, e consultare il recentissimo avviso pubblico. Il testo on-line recita così: “prove scritte per il Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado si svolgeranno dal 14 marzo al 13 aprile 2022“.

Dove si sosterranno le prove?

Continuando a scorrere il testo del comunicato, ecco rivelati anche i luoghi in cui si svolgeranno le prove: “le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni”. Ricordiamo, brevemente, che il concorso in questione era stato bandito ad aprile 2020, ma l’emergenza Covid-19 ne ha bloccato il processo. I candidati potrebbero arrivare a essere oltre i 400mila.