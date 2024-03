Concorso Polizia penitenziaria, oltre 2500 posti disponibili: cosa è richiesto e come fare domanda

I fatti di cronaca che si verificano nelle carceri italiane: aggressioni tra detenuti e ad agenti, incendi e sommosse, sono all’ordine del giorno. In più circostanze i sindacati di categoria hanno rimarcato lo scarso numero di agenti di polizia penitenziaria per far fronte al superaffollamento degli istituti penitenziari. Ed è forse anche per superare questo gap che il ministero della Giustizia ha indetto un concorso per allievi di Polizia penitenziaria che prevede l’arruolamento di 2568 unità.

Sono due i concorsi previsti

Assunzioni che avverranno per mezzo di due concorsi pubblici: uno per esami e titoli; l’altro per esame. Nel primo caso possono prendere parte i volontari in ferma prefissata di un anno, in servizio da almeno sei mesi, o anche i volontari in ferma prefissata collocati in congedo al termine della ferma annuale o i VFP quadriennale in servizio o in congedo. In questo caso saranno scelti 1156 uomini e 385 donne. Nel secondo caso, invece, prevedono l’arruolamento di 770 uomini e 257 donne e si svolgerà per esame. Gli idonei non vincitori di quest’ultimo potranno andare a ricoprire i posti del primo non coperti, in base alla graduatoria.

Quali sono i requisiti richiesti

Come di consueto sono richiesti requisiti specifici per prendere parte alle selezioni:

età compresa tra i 18 e i 28 anni non compiuti al termine di scadenza delle domande

essere in possesso di diritti civili e politici

avere qualità morali e di condotta

essere idonei dal punto vista fisico, psicologico e attitudinale

essere in possesso di diploma di istruzione secondaria

Esclusi dal concorso

Sono, pertanto esclusi dal concorso coloro che abbiano una condanna penale, siano stati rimossi da impieghi presso pubbliche amministrazioni e quanti abbiano svolto servizio nelle forze armate come volontari in ferma breve o in ferma annuale e quelli in ferma prefissata quadriennale.

Le prove previste

Due le prove alle quali i candidati saranno sottoposti, una scritta a risposta multipla o a questionario con risposta breve; l’altra fisica nella quale verrà richiesto all’aspirante agente di Polizia penitenziaria di svolgere alcuni esercizi ginnici. Sono comprese anche visite mediche e di idoneità psichica anche attraverso un incontro con uno psicologo.

Come fare domanda

Per poter prendere parte alle selezioni è necessario procedere online entro e non oltre il 10 aprile prossimo. Sarà necessario essere in possesso di Spid e Cie oltre che di casella di posta elettronica certificata. Una volta ultimato questo percorso i candidati riceveranno un Pdf che dovranno esibire il giorno della prova scritta. Una volta superate le prove previste i candidati verranno ammessi a un corso di formazione al termine del quale dovranno sostenere un esame e restare per almeno cinque anni.