Congedo Parentale, indennizzi 2024: la tabella dei nuovi importi per dipendenti e autonomi

Le novità per il Congedo Parentale nel 2024: ecco l’ultima circolare pubblicata dall’INPS in merito agli indennizzi.

Novità per il Congedo Parentale, che dal 2024 vedrà nuovi indennizzi. Come sappiamo, quest’aiuto è un diritto fondamentale per tutti quei genitori lavoratori: infatti, si garantisce a queste persone un periodo di pausa dal posto di lavoro, per dedicarsi alla cura e la crescita dei figli. Con l’anno corrente, per questa categoria di persone interessate sono state introdotte importanti novità, che riguardano proprio l’aspetto degli indennizzi.

Le novità sugli indennizzi del 2024 nel Congedo Parentale

Gli aggiornamenti sul Congedo Parentale, almeno per quest’anno, interesseranno sia i dipendenti sia i lavoratori autonomi. Le nuove regole sono state pubblicate dall’INPS con la circolare di lunedì 6 maggio 2024, dove lo stesso ente previdenziale ha annunciato i nuovi importi legati agli indennizzi del Congedo Parentale. Tali cifre, come hanno espresso gli esperti di economia e finanza, sono un efficace sostegno alle famiglie lavoratrici italiane.

Gli indennizzi per i dipendenti e i lavoratori autonomi

Per i lavoratori dipendenti, l’indennità di congedo parentale per due mesi è stata elevata all’80% dello stipendio. L’intervento però è solo una misura temporanea e che sarà attivo solamente per il 2024, con l’intenzione del Governo di ridurre l’importo al 60% già dal 2025.

Discorso ben diverso per i lavoratori autonomi, che vedono variare gli importi secondo la propria categoria professionale. Gli imprenditori agricoli o i coltivatori vedranno un indennizzo di 50,59 euro al giorno. Gli artigiani e i commercianti avranno un indennizzo di 56.87 euro al giorno. In ultimo, i pescatori vedranno un indennizzo di 31,60 euro al giorno.

La circolare dell’INPS sul Congedo Parentale

Tornando alla circolare dell’INPS d’inizio maggio 2024, il documento riporta anche le informazioni dettagliate per l’assegno di maternità e paternità. Inoltre si apre il discorso sull’accredito figurativo, che entra in gioco per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari disabili e che versano in un grave stato di salute.

Congedo Parentale, l’obiettivo delle politiche sociali

Seppur minime, l’indirizzo politico attorno alla riforma del Congedo Parentale è chiara: un miglioramento significativo per supportare i genitori lavoratori nella crescita dei loro figli. L’INPS sta provando a raggiungere tutti i lavoratori con figli, cercando d’informarli sui loro diritti e le nuove misure che possono fruire un beneficio nella qualità della vita. Tutte le informazioni messe in rete dall’ente previdenziale, servono anche alle famiglie per pianificare con maggiore cognizione in quale periodo sfruttare al meglio il congedo parentale. Ovviamente consigliamo di consultare con continuità il portale dell’INPS, anche per vedere eventuali varianti negli importi annunciati.