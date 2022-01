Droga ad Aprilia: trovato in possesso di crack e hashish pronti per lo spaccio

Aprilia. Lo hanno sorpreso con le mani nel sacco, letteralmente! Un uomo, cittadino italiano di 34 anni, già sottoposto tra l’altro a misura cautelare, era in possesso di una certa quantità di stupefacente già predisposta per la vendita e l’erogazione al pubblico.

L’arresto ad Aprilia e i precedenti

Il nome era già noto ai Carabinieri che sono intervenuti per fermarlo, in quanto il soggetto aveva già avuto a che fare con il traffico di stupefacenti. Ma, a quanto pare, non tutti si redimono davanti all’intervento della legge. L’uomo è stato colto in possesso di crack e hashish pronti per la vendita, ma ora la sua attività di spaccio ha avuto fine. I Carabinieri di Aprilia sono intervento mettendo fine alle sue attività illecite. Domani spetterà al Tribunale di Latina dettare la sentenza definitiva.