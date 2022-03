Controlli dei Carabinieri e del NAS a Testaccio: multe per due ristoranti

Controlli congiunti nelle ultime ore da parte dei Carabinieri e del NAS di Roma che hanno eseguito una serie di accertamenti in alcune attività commerciali in zona Testaccio. I sopralluoghi hanno avuto luogo nella mattinata di ieri, giovedì 3 marzo 2022.

Multati due ristoranti a Testaccio

Ad esito degli accertamenti, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un ristorante, per complessivi 3.000 euro, per la mancata attuazione delle procedure H.a.c.c.p., per la mancanza delle schede dei prodotti alimentari nei frigoriferi e per la scarsa pulizia del locale magazzino. Multa anche per la proprietaria di un ristorante, per la somma di 1.000 euro, per carenze igienico-sanitarie nella cucina.

