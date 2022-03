Controllo infedeltà coniugale

Il tradimento da parte del partner non è facile da digerire, anzi è un’esperienza che danneggia sia moralmente che psicologicamente. In base ad alcuni studi condotti per valutare le conseguenze di amori falliti, si è notato che le persone che subiscono un tradimento, specialmente se sposate, sono propense alla depressione, disturbi alimentari e di alcolismo.

I metodi per annegare il dolore sono tanti, ma è proprio il dolore che è una spinta per riuscire a fortificare il carattere.

Quando si ha il sospetto che il partner tradisca si vive male, anzi malissimo. Si hanno tanti problemi di mancanza di fiducia nell’altro, lo si controlla, diventa un’ossessione di cui poi si risente sia personalmente che poi sul lavoro o con il rapporto con i figli. Per questo alle volte la situazione da adottare è quella di avere la certezza del tradimento extraconiugale.

Per riuscire ad avere delle certezze che siano legali, cioè da usare poi in un tribunale per avere un divorzio di giusta causa, è necessario che ci si rivolga a degli investigatori privati. Queste figure sono ancora oggi molto richieste perché in grado di fornire proprio quello di cui si ha più bisogno in ambito processuale.

Dubbi sul tradimento del coniuge?

Dopo qualche anno di matrimonio, durante dei periodi di problemi economici oppure di allontanamento per lavoro o per questioni di famiglia, è normale sviluppare la fobia di un tradimento. Solo che ci sono poi dei comportamenti che i dubbi li fanno aumentare.

La presenza di 2 telefoni cellulari oppure un cellulare con doppia scheda e con richiesta di PIN. Account sui social di cui non si conosce il profilo. Chiamate che arrivano in ore particolari oppure squilli di telefono che sono poi smorzati. Incontri con gli amici, amici nuovi che non si conoscono. Ritardi continui.

Insomma la lista è lunga, ma è vero che alcuni comportamenti, che sono sempre diversi da quelli che si erano tenuti in precedenza, possono far nascere dei sospetti.

Solo che cambiare è normale o fare nuove conoscenze è una cosa normalissima, ma solo se non viene nascosta al partner. Per avere la certezza che ci siano dei dubbi non dovete fare liti furibonde, ma essere più astuti. Fornirsi di professionisti, come gli investigatori privati, vi darà la certezza e una relazione dettagliata sui comportamenti del vostro partner.

In caso di matrimonio esso potrà diventare la causa di divorzio a vostro favore.

Come arrivare ad una svolta nel matrimonio

Il matrimonio come le convivenze non è facile. L’arrivo di figli, di preoccupazioni economiche e i tradimenti extraconiugali, rischiano di diventare pesante, tanto che quando si torna a casa si litiga continuamente, non si ha poi una soddisfazione personale e ci si sente frustrati, nervosi e pronti a fuggir via in qualsiasi momento.

Si arriva sempre ad un punto di rottura dove poi nascono dei timori di lasciare una persona con cui non si sta bene e che tradisce, ma non si vede altra via. Il Controllo infedeltà Coniugale è una soluzione per dare la giusta svolta e quindi capire se ci sono dei tradimenti in atto che conducono poi queste situazioni in casa.