Conviene scegliere la via del lavoro dipendente o quella del lavoro autonomo? Pro e contro

Qual è la scelta più conveniente tra lavoro dipendente e lavoro autonomo? Vediamo nel dettaglio quali sono i pro e i contro di queste due modalità di lavoro.

Ovviamente bisogna tenere conto di tante variabili, ma possiamo farci un’idea di quale sia il lavoro più remunerativo e che faccia più al caso nostro.

Lavoro dipendente o autonomo, quale conviene

Si guadagna di più con il lavoro dipendente o con il lavoro autonomo? Una domanda lecita, che molte persone si pongono, soprattutto in vista di una nuova scelta professionale che può portare innumerevoli cambiamenti. Qualsiasi sia la scelta che si fa, ci sono da tenere in considerazione innumerevoli variabili. In via generale si possono però delineare quelli che sono i pro e i contro di ciascuna delle due opzioni lavorative.

Certamente non possiamo stabilire con esattezza con quale lavoro si guadagni di più, ma analizzare quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi delle due modalità di lavoro può certamente fornire un valido aiuto nella scelta finale.

Partendo dai lavoratori autonomi, c’è da dire che un lavoratore con partita IVA può lavorare molto di più di un lavoratore dipendente, ma bisognerebbe valutare la convenienza a parità di ore di lavoro e di mansione. Il lavoratore autonomo ha la libertà di organizzare il proprio lavoro, decidendo se e quando fermarsi (e non guadagnare), ma non ha ferie o malattie pagate.

Valutando la questione guadagni, non tutti i lavoratori dipendenti guadagnano gli stessi soldi. La cifra della busta paga dipende da tanti fattori. Ad esempio, alcuni CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) prevedono anche la quattordicesima, mentre altri soltanto la tredicesima. Essere lavoratore dipendente significa che sarà il datore di lavoro a occuparsi degli adempimenti pratici.

In busta paga, il lavoratore potrà consultare: la quota dei contributi previdenziali, l’IRPEF ed eventuali contributi per i fondi previdenziali, qualora previsti nel suo contratto.

Pro e contro del lavoro dipendente

Certamente, un lavoratore dipendente ha la certezza che – ogni mese – riceverà lo stipendio e ne conosce con esattezza l’importo. Al termine del lavoro può contare sul Trattamento di fine rapporto e in caso di licenziamento sull’indennità di disoccupazione. I contro sono certamente che: per guadagnare di più, deve fare gli straordinari, in qualsiasi modo lavori, lo stipendio non cambia, e deve rispettare turni e orari dettati dal suo datore.

Per i lavoratori autonomi, l’accordo economico si stipula con il committente. Il lavoratore autonomo paga le tasse, ma ha dei vantaggi: non ha vincoli di orario, decide il suo compenso, non è vincolato a un solo committente.

Gli svantaggi sono che:

non ci sono festività pagate;

non ha certezza dello stipendio;

non ci sono ferie pagate o malattie pagate;

non ci sono Tfr o tredicesima;

deve pagare un commercialista per gli adempimenti fiscali, se non sa provvedere in autonomia.