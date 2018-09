Coop Pomezia e Aprilia a rischio chiusura: domani vertice in Regione

“Esprimiamo preoccupazione per il rischio di perdere un presidio così importante come la Unicoop Tirreno del sud del Lazio e per le possibili conseguenze in termini occupazionali. Se realmente, come annunciato venissero chiusi 8 punti vendita, questo indebolirebbe un territorio già colpito dalla crisi occupazionale. Come Regione Lazio continuiamo a lavorare per garantire strumenti che possano favorire lo sviluppo e l’occupazione e, come sempre, saremo al fianco dei lavoratori in occasione dell’incontro convocato dal Ministero dello Sviluppo economico il 26 settembre. Al fine di avere maggiore chiarezza e dare risposte ai lavoratori convocheremo le parti anche in Regione venerdì prossimo, 21 settembre“. Così in una nota l’assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino