Coronavirus, calano ancora i contagi nel Lazio, trend al 3%. D’Amato: ‘Ora non bisogna mollare’

Sono 123 i casi di positività che si sono registrati oggi nel Lazio e continua la frenata del trend che per la prima volta è al 3%.

L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato: ‘Ora è il momento di non mollare e mantenere alta l’attenzione anche in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta. Da lunedì partono le prime RSA COVID con i primi 100 posti a disposizione sul territorio. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 36 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 475 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 9.921 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 7′.

Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl e A.O