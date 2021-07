Coronavirus, è partita la corsa al vaccino ma c’è un’incognita sulle forniture

Sono 85mila le nuove prenotazioni registrate sul portale della Regione Lazio per aggiudicarsi una dose di vaccino prima di partire per le vacanze. L’impennata di prenotazioni sembra a tutti gli effetti una gara avente come ‘premio’ l’ottenimento della prima dose di vaccino. L’alto numero delle richieste di questi giorni con tutta probabilità è stato dettato dall’ultimo intervento governativo circa l’uso del Green Pass, certificazione senza la quale al partire dal prossimo 6 agosto non sarà possibile accedere a tutta una serie di servizi.

Corsa al vaccino ma è incognita sulle forniture

L’ingente numero di nuove prenotazioni è confermato anche dall’assessore Alessio D’Amato durante il consueto bollettino sull’andamento dei contagi: ‘Oltre 80mila le nuove prenotazioni, quasi quadruplicate nelle ultime 48 ore. Con questo trend, entro prima settimana di agosto 80% dei cittadini del Lazio avrà chiuso il ciclo vaccinale’ – conclude D’Amato.

Tuttavia se per un verso c’è una forte impennata di richieste, dall’altro le caranze circa le forniture contiuano a farsi sentire. Infatti la Regione stima anche per il mese di agosto- così com’è stato per luglio- un buco di 200mila dosi Pfizer. Pertanto per chi volesse ottenere la certificazione verde in tempi brevi, il consiglio è quello di muoversi per tempo altrimenti c’è la possibilità di slittare al mese di settembre.

