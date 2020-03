Coronavirus, ecco il punto della situazione nel Lazio

Sono 110 nella regione Lazio i casi positivi al Covid-19, oltre i 3 guariti. Di questi, come riporta Salute Lazio, 42 sono in isolamento domiciliare, 50 sono ricoverati non in terapia intensiva e 15 sono ricoverati in terapia intensiva.

Inoltre, poche ore fa si è conclusa – alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato – la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl.

Ecco la situazione nelle Asl e A.O

Come riporta Salute Lazio ecco la situazione nel dettaglio nelle Asl e A.O: