Coronavirus in Italia, continua il calo di ricoveri e terapie intensive: ecco l’ultimo bollettino

Coronavirus, diramato l’ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati in Italia. I casi attuali sono 102.253 (+1.984), i morti 19.889 (+431) e i guariti 34.211(+1.677). Il totale dei casi complessivi sale così a 153.363 (+4.092).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.847 (diminuzione di 297 unità rispetto a ieri), mentre quelli in isolamento domiciliare sono 71.063, il 69% del totale. I casi positivi ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 3.343: riduzione di 38 pazienti rispetto a ieri in terapia intensiva, prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere.

Coronavirus, il punto della situazione nel Lazio

Sono 122 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Gli attuali casi positivi nel Lazio sono 3817: i ricoverati non in terapia intensiva sono 1268, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 201, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 2348. I deceduti sono complessivamente 279, mentre i guariti salgono a 749. I casi totali finora esaminati sono 4845.

Coronavirus: i dati aggiornati al 12 aprile 2020 e la ripartizione per Regione