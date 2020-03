Coronavirus in Italia, ecco il bollettino: 97.689 casi totali, 10.779 vittime e 13.030 guariti

Coronavirus, diramato l’ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati in Italia. I casi attuali sono 73.880 (+3.815), i morti 10.779 (+756) e i guariti 13.030 (+646). Il totale dei casi complessivi sale così a 97.689 (+5.217).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.386, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 42.588. I casi positivi ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 3.906.

Coronavirus, i dati nel Lazio

Sono 2.362 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 1.167 sono in isolamento domiciliare, 1.062 sono ricoverati non in terapia intensiva e 133 sono ricoverati in terapia intensiva. 136 sono i pazienti deceduti e 208 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 2.706.

Coronavirus: i dati aggiornati al 29 marzo 2020 e la ripartizione per Regione