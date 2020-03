Coronavirus in Italia, ecco il bollettino aggiornato: 92.472 casi totali, 10.023 vittime e 12.384 guariti

Coronavirus, diramato l’ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati in Italia. I casi attuali sono 70.065 (+3.651), i morti 10.023 (+889) e i guariti 12.384 (+1.434). Il totale dei casi complessivi sale così a 92.472 (+5.974).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 26.676, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 39.533. I casi positivi ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 3.856.

Coronavirus, i dati nel Lazio

Sono 2.181 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 1.063 sono in isolamento domiciliare, 985 sono ricoverati non in terapia intensiva e 133 sono ricoverati in terapia intensiva. 124 sono i pazienti deceduti e 200 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 2.505 casi.

