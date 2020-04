Coronavirus in Italia, in calo terapie intensive e ricoveri: ecco i dati

Coronavirus in Italia oggi, i dati aggiornati al 24 aprile 2020.

Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 aprile

I casi totali nel nostro Paese sono 192.994, al momento sono invece 106.527 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 60.498, mentre il totale dei deceduti sale a 25.969.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 22.068 (un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri), in terapia intensiva 2.173 ( una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri), mentre 82.286, pari al 77% degli attualmente positivi, si trovano in isolamento domiciliare.

Rispetto alla giornata di ieri si registrano le seguenti variazioni:

Casi attuali: 106.527 (-321)

• Deceduti: 25.969 (+420)

• Guariti:60.498 (+2.922)

• Totale casi: 192.994 (+3.021)

Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia oggi 24 aprile: i numeri Regionali

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono:

-34.368 in Lombardia

– 12.509 in Emilia-Romagna

– 15.391 in Piemonte

– 9.679 in Veneto

– 6.133 in Toscana

– 3.437 in Liguria

– 3.273 nelle Marche

– 4.492 nel Lazio

– 2.943 in Campania

– 1.827 nella Provincia autonoma di Trento

– 2.933 in Puglia,

– 1.320 in Friuli Venezia Giulia

– 2.320 in Sicilia

– 2.079 in Abruzzo

– 1.093 nella Provincia autonoma di Bolzano

– 322 in Umbria

– 804 in Sardegna

– 821 in Calabria

– 354 in Valle d’Aosta

– 229 in Basilicata

– 200 in Molise.

Coronavirus nel Lazio, il bollettino del 24 aprile

Sono 4492 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 2912 sono in isolamento domiciliare, 1396 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 184 sono ricoverati in terapia intensiva. 384 sono i pazienti deceduti e 1256 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 6132 casi.

