Coronavirus in Italia, nuovo Dpcm: ecco tutte le misure e le novità

Da domani lunedì 7 settembre entrerà in vigore il nuovo Dpcm, che sarà valido fino al 30 settembre. Cambia poco e niente dai precedenti. Le parole d’ordine restano: prudenza, mascherine obbligatorie al chiuso e nei luoghi dove c’è rischio assembramento e distanziamento sociale. Ecco tutte le misure anti-covid e le novità del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio.

Nuovo Dpcm: ecco tutte le misure

Come riporta Il Corriere della Sera, le mascherine continueranno ad essere obbligatorie nei luoghi chiusi, ma anche nei luoghi aperti dove c’è rischio assembramento. La distanza di sicurezza è sempre la stessa: almeno un metro.

E sui trasporti pubblici? Cambia ben poco da come siamo abituati. La mascherina è obbligatoria, ma è stato anche fissata la capienza limite all’80% sui mezzi di trasporto. Una decisione questa non vista di buon occhio dall’USB che ha indetto uno sciopero previsto per il 25 settembre. A Roma e in tutto il Lazio si fermerà il trasporto pubblico. Il motivo? Con la riapertura delle scuole e con il ritorno alla normalità i mezzi di trasporto – secondo l’unione sindacale di base – saranno sicuramente presi d’assalto. Ma nonostante questo si è deciso di alzare la soglia all’80% mettendo a rischio non solo la salute degli autisti, ma anche quella di migliaia di utenti.

Ma c’è anche una novità: le coppie che vivono in Stati diversi ora, finalmente, potranno rivedersi. Questo perchè finora era “vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone residenti all’estero che non avessero esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Niente più amore a distanza. I famosi ‘congiunti internazionali’ possono ora vedersi e viversi. E non attraverso lo schermo di uno smartphone.

Resta l’obbligo di tampone per chi torna dalle vacanze in Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Ancora linee dure per le discoteche e gli stadi: resteranno chiusi. Si prosegue scegliendo la cautela e la prudenza.