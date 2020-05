Coronavirus, indagine sierologica nel Lazio: 150.000 test gratuiti a campione, incluse anche Pomezia e Ardea. Ecco come funziona

Si informa la cittadinanza che sta per partire nel Lazio la campagna di prelievi sierologici per la ricerca di anticorpi Covid-19, su un campione di 150.000 cittadini della Regione indicati dall’ISTAT. Il Distretto ASL di Pomezia, in via dei Castelli Romani, è stato attivato per i prelievi da effettuare ai cittadini di Pomezia e Ardea che, una volta contattati, potranno scegliere se sottoporsi o meno al test, totalmente gratuito.

La Croce Rossa Italiana, su incarico del Ministero della Salute, sta contattando le persone interessate. Per i cittadini di Pomezia e Ardea, dove i test inizieranno giovedì 28 maggio, la Croce Rossa di Pomezia, in collaborazione con quella di Ardea, sta contattando telefonicamente i cittadini e fornirà tutto il supporto logistico necessario, incluso il trasporto dei prelievi giornalieri effettuati presso i tre ospedali di riferimento: Spallanzani, Umberto I e Tor Vergata.

“Si tratta di un’analisi avviata in tutta Italia – spiega il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – a cui parteciperà anche un campione, rappresentativo per sesso, età e attività, di nostri concittadini. E’ importante che tutta la cittadinanza sappia che, se dovesse ricevere una telefonata dalla Croce Rossa, non si tratta di una truffa”.