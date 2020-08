Coronavirus nel Lazio: 2.716 casi attualmente positivi, 166 nuovi contagi in 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

‘Oggi nel Lazio si registrano 166 casi e un decesso. Di questi 87 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (38%). Continua lo straordinario lavoro di testing e tracciamento, record tamponi oltre 14 mila. Da lunedì a Civitavecchia sarà possibile anche per chi parte verso la Sardegna effettuare volontariamente e gratuitamente il test. Ai drive-in regionali, che rimarranno aperti anche al sabato e la domenica, sta entrando in funzione progressivamente la rete dei test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora. Presso ciascuna Asl nascono le equipe anti-COVID per le scuole per la gestione operativa del protocollo dell’istituto superiore di sanità (ISS)’ – commenta l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

La situazione nelle Asl

Asl Roma 1: 40 i casi nelle ultime 24h e di questi ventisette i casi di rientro, dodici con link dalla Sardegna, cinque dall’Abruzzo, cinque dalla Toscana, due dall’Emilia-Romagna, uno dalla Croazia, uno dalla Puglia e uno dal Trentino. Sono cinque i contatti di casi già noti e isolati;

La situazione nella Asl Roma 6

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 25 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di quattordici sono di rientro, dodici con link dalla Sardegna, uno dalla Basilicata e uno dalla Grecia. Due sono contatti di casi già noti e isolati e otto casi hanno link con il cluster del CAS Un Mondo Migliore dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Il numero complessivo dei guariti è fermo a 1.015, il numero delle persone attualmente positive è salito a 324 (+25), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi.

Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi sta pericolosamente risalendo (è risalita al 48% rispetto al picco massimo).

Coronavirus nel Lazio: il punto della situazione

Attualmente le persone positive sono 2.716: 283 ricoverate non in terapia intensiva, 6 in terapia intensiva. I casi in isolamento domiciliare sono 2.427. Da inizio pandemia i deceduti sono 878, mentre i guariti 7122. In totale sono stati esaminati 10716 casi.

La mappa aggiornata Comune per Comune

Per visualizzare la cartina per comune aggiornata sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link:https://drive.google.com/open?id=1sI_jgUiLG9xh7GKQp5-W-_NV9tS7Z2Ne&usp=sharing