Coronavirus nel Lazio, 20 nuovi casi, D’Amato: ‘Abbassamento età media dei contagi è segnale preoccupante per i giovani’. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

‘Oggi registriamo un dato di 20 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 7 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dal Pakistan, uno dal Portogallo e uno dal Messico. Assistiamo ad un abbassamento dell’età media dei contagi e questo è un segnale preoccupante soprattutto per i più giovani che rischiano di contagiarsi per il non rispetto delle regole minime. Per quanto riguarda il test rapido, se la verifica in atto dell’Istituto Spallanzani darà esito positivo adotteremo il test COVID rapido nel Piano di prevenzione di Sanità pubblica. Nella Asl Roma 1 dei sette casi odierni tre sono riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Due casi sono riferiti ad un cluster familiare già noto e posto in isolamento e un caso ha un link con il reparto di geriatria del Policlinico Umberto I dove sono state già portate a termine le procedure di sanificazione della struttura. Nella Asl Roma 2 i 2 nuovi casi sono tutti riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Nella Asl Roma 3 i due nuovi casi nelle ultime 24h uno sono riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Nella Asl Roma 6 sono 8 i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi due sono segnalazioni pervenute dal numero verde 800.118.800. Tre casi riguardano un nucleo familiare già noto e posto in isolamento, un caso riguarda un uomo di nazionalità del Pakistan e di rientro dal Paese d’origine, sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Un caso riguarda una donna di Ciampino di rientro dal Portogallo per la quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale Infine per quanto riguarda le province si registra un solo caso nella Asl di Latina e si tratta di una ragazza di 17 anni rientrata dal Messico per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale. Rieti si conferma per l’ottavo giorno consecutivo COVID Free, mentre Frosinone e Viterbo rimangono con un solo caso in isolamento ciascuno in attesa del dell’esito negativo del test molecolare. Si registra un decesso nelle ultime 24h’ – lo dichiara l’assessore D’Amato.

La situazione nell’Asl Roma 6

Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 15 luglio si sono registrati ben 8 nuovi casi.

Il numero complessivo dei guariti è rimasto stabile a 945, il numero delle persone attualmente positive è salito a 73 (+8), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi.

Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è pericolosamente risalita al 93%.

La Regione Lazio ha comunicato quanto segue:

***ASL ROMA 6: SONO 8 I CASI NELLE ULTIME 24H E DI QUESTI DUE SONO SEGNALAZIONI PERVENUTE DA NUMERO VERDE 800.118.800, TRE RIGUARDANO UN NUCLEO FAMILIARE GIA’ NOTO E POSTO IN ISOLAMENTO, UN CASO RIGUARDA UN UOMO DI NAZIONALITA’ PAKISTANA DI RIENTRO DA PAESE DI ORIGINE, UN CASO RIGUARDA UNA DONNA DI CIAMPINO DI RIENTRO DAL PORTOGALLO.

Tra gli 8 nuovi casi c’è un uomo di mezza età di Frascati che la scorsa settimana era stato ad una cena con una trentina di persone a Frosinone.

Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

Nella tabella seguente viene riportata la ripartizione dei contagi per singolo comune dei Castelli Romani e della Litoranea sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti.

Per visualizzare la cartina per comune aggiornata sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link: https://drive.google.com/open?id=1sI_jgUiLG9xh7GKQp5-W-_NV9tS7Z2Ne&usp=sharing