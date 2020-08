Coronavirus nel Lazio, è caos nel centro d’accoglienza: ancora un caso, alcuni migranti provano a fuggire

Ancora un caso all’interno del centro d’accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa. Si tratta di un ragazzo di 20 anni per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. La struttura – con un’ordinanza del vice sindaco Veronica Cimino – è stata prontamente isolata. Si è scelta la linea dura per evitare la diffusione del virus, anche se non sono mancate le tensioni. Alcuni migranti africani, come riporta Il Messaggero, questa mattina hanno provato a fuggire dal centro e hanno rischiato il linciaggio da parte della folla. Due di loro sono scappati, mentre un altro è stato identificato. Sempre nella tarda mattinata di oggi, prosegue il quotidiano romano, due donne nigeriane positive hanno cercato in tutti i modi di uscire dalla struttura nonostante fossero in quarantena. Solo gli operatori sociali e le forze dell’ordine sono riusciti a riportare alla calma la situazione.

La Vice sindaco di Rocca di Papa ha chiesto un incontro urgente con il neo Prefetto di Roma per definire altri interventi a tutela della sicurezza pubblica e degli ospiti del Centro. Sono in corso i primi trasferimenti di alcune persone risultate positive al virus presso strutture adeguate.