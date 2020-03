Coronavirus nel Lazio, la mappa delle Asl: ‘Trend in decrescita al di sotto dell’8%’

Crescono ancora i casi complessivi di Coronavirus nel Lazio che toccano quota 2.914.

Come si legge sul portale Salute Lazio nelle ultime ore ci sono state, purtroppo, altre vittime. Si tratta di due donne rispettivamente di 83 e 80 anni con patologie pregresse (Asl Roma 4), di una donna 91 anni e di un uomo di 74 anni con patologie pregresse (Asl Roma 6), di un uomo di 70 anni e di una donna di 70 anni, entrambi pazienti oncologici (Asl Frosinone), deceduti anche un uomo di 67 anni e una donna di 89 anni con pregresse patologie (Asl Viterbo).

Al Policlinico Umberto I si sono registrati 2 decessi: due uomini di 78 anni e di 80 anni con patologie pregresse, mentre al Policlinico Tor Vergata 4 pazienti non ce l’hanno fatta: si tratta di un uomo di 78 anni, un uomo di 64 anni, una donna di 92 anni e una donna di 69 anni, tutti con patologie pregresse.

Fortunatamente, però, come fa sapere la Regione Lazio, nella giornata odierna si registra il più alto numero di pazienti guariti nelle 24 ore: 59 rispetto a ieri.

Oggi sono 208 i nuovi casi di positività registrati (52 casi rilevati a Rieti e riferiti alle case di riposo) e un trend – come si legge su Salute Lazio – in decrescita per la prima volta al di sotto dell’8%. Si conferma l’incidente dei cluster nelle case di riposo con particolare evidenza per la situazione di Rieti e in frenata il trend su Roma città. E’ record – prosegue D’Amato – nel numero dei guariti che sale di 59 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 267 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 6.317 e i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 14.

“Dall’Istituto Spallanzani infine una buona notizia, il poliziotto di Pomezia, uno dei primi casi nella nostra regione, ha iniziato la riabilitazione ed è in costante miglioramento. La riorganizzazione della rete ospedaliera e delle terapie intensive sta tenendo bene. E ad oggi non registriamo elementi di sofferenza. Così come va estesa la sorveglianza domiciliare e nelle strutture ricettive. Le prime due messe a disposizione su Roma sono al completo. E’ iniziata infine la distribuzione dei kit dei dispositivi di protezione individuale ai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta da parte delle Asl”.

